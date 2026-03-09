Châu Âu nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới

Châu Âu chiếm 33% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 9/3, các quốc gia châu Âu đã tăng hơn 3 lần lượng nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo cho thấy châu Âu chiếm 33% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng từ mức 12% trong giai đoạn 5 năm trước đó.

Điều này là do các nước châu Âu cần một lượng lớn vũ khí cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời tái xây dựng lực lượng quân sự của chính mình sau nhiều thập niên đầu tư chưa đầy đủ.

“Việc dòng chảy vũ khí tới các quốc gia châu Âu tăng mạnh đã khiến tổng lượng chuyển giao vũ khí toàn cầu tăng gần 10%”, Tiến sĩ Mathew George, Giám đốc Chương trình Chuyển giao Vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho biết.

Mặc dù tăng cường sản xuất trong nước, các quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục gia tăng mua sắm vũ khí của Mỹ, đặc biệt là máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không tầm xa.

Tại Trung Đông, lượng nhập khẩu vũ khí của các quốc gia trong khu vực giảm 1%, mặc dù Ả rập Xê út và Qatar vẫn nằm trong số 4 quốc gia mua sắm lớn nhất. Nhà nghiên cứu cấp cao Pieter Wezeman của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu phản ánh các đơn đặt hàng lớn của Ả rập Xê út trong giai đoạn trước, vốn vẫn đang trong quá trình tiếp nhận và tích hợp.

Ngay cả trước các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel vào Iran, các quốc gia trong khu vực đã đặt nhiều đơn hàng mới đáng kể nhưng chưa được phản ánh trong các số liệu hiện tại.

Cuộc xung đột hiện nay có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua sắm, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa và phòng không. Ông Wezeman cho biết trước hết các quốc gia sẽ thay thế những khí tài đã sử dụng, đồng thời cũng sẽ tìm cách mua thêm thiết bị để bảo vệ mình tốt hơn so với hiện nay.

Về phía các nhà cung cấp, Mỹ đã nâng thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của mình lên 42% từ mức 36% trước đó, củng cố vị thế thống trị.

Pháp là nhà cung cấp lớn thứ hai với 9,8% xuất khẩu toàn cầu, trong khi thị phần của Nga giảm xuống còn 6,8% từ mức 21% sau khi xung đột với Ukraine nổ ra năm 2022.

Tổng thị phần xuất khẩu vũ khí của châu Âu đạt 28%, cao gấp 4 lần so với Nga và gấp 5 lần so với Trung Quốc.