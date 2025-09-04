Thái Lan ấn định thời gian bầu thủ tướng mới

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (Ảnh: Bangkok Post).

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha tối 3/9 thông báo, Hạ viện nước này sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào ngày 5/9 để bỏ phiếu bầu ra thủ tướng mới.

Thông báo được đưa ra sau khi Hội đồng Cơ mật được cho là đã trả lại dự thảo sắc lệnh hoàng gia giải tán Hạ viện do quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai trình, với lý do lo ngại về thủ tục và pháp lý.

Ông Phumtham từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến quyết định của Hội đồng Cơ mật.

Trước đó, ông Phumtham đã trình sắc lệnh giải tán Hạ viện trên cương vị quyền Thủ tướng. Động thái này nhằm giải quyết bế tắc chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào tuần trước.

Hội đồng Cơ mật, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra các văn kiện hoàng gia và tư vấn cho Nhà vua, đã trả lại dự thảo cho Ban Thư ký Nội các.

Trong thư kèm theo, Hội đồng nêu rõ việc trình sắc lệnh không tuân thủ các thủ tục hiện hành để xin chuẩn y hoàng gia.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng vấn đề mang tính tranh cãi về pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh ý kiến trước đó của Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Pakorn Nilprapunt, người từng khẳng định một chính phủ lâm thời không có thẩm quyền đề xuất sắc lệnh như vậy.

Ban Thư ký Nội các sau đó đã thông báo cho ông Phumtham về quyết định của Hội đồng Cơ mật và gửi cho ông văn bản chính thức.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có thể mở đường cho Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, thành lập chính phủ với sự ủng hộ của đảng Nhân dân (People’s Party) gồm 143 ghế, lực lượng lớn nhất trong quốc hội.

Doanh nhân, chính khách Anutin Charnvirakul đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan, sau khi đảng Bhumjaithai theo đường lối bảo thủ của ông đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong Hạ viện gồm 500 ghế.

Ông Anutin khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm vị trí thủ tướng và đã có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ để lập chính phủ mới sau khi bà Paetongtarn bị phế truất ngày 29/8.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai, được hậu thuẫn bởi gia tộc Shinawatra của bà Paetongtarn, cũng tuyên bố có đủ sự ủng hộ để duy trì quyền lực. Pheu Thai đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của đảng Nhân dân và sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà nhóm tiến bộ này đưa ra.

Đảng Bhumjaithai, đảng đã rút khỏi liên minh của Pheu Thai hồi tháng 6, tuyên bố sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng nếu lên cầm quyền. Đảng này cũng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, những điều kiện mà đảng Nhân dân đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ.