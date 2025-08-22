Ông Thaksin được tuyên trắng án vụ kiện khi quân

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters).

Tòa Hình sự Thái Lan ngày 22/8 ra phán quyết bác bỏ vụ kiện và tuyên bố cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không vi phạm luật khi quân.

Ông Thaksin cũng xác nhận được tuyên trắng án khi mỉm cười trả lời phóng viên lúc rời tòa.

Ông Thaksin, 76 tuổi, bị cáo buộc xúc phạm hoàng gia trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Chosun Ilbo năm 2015. Trong cuộc phỏng vấn này, ông cáo buộc các thành viên Hội đồng Cơ mật hậu thuẫn cuộc đảo chính năm 2014 nhằm lật đổ chính phủ của em gái ông, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Thời điểm đó, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Udomdej Sitabutr đã đề nghị kiện ông Thaksin với cáo buộc xúc phạm hoàng gia. Tòa án Hình sự sau đó đã thụ lý vụ kiện và ra lệnh bắt giữ ông Thaksin.

Ông Thaksin phủ nhận mọi hành vi sai trái và nhiều lần thề trung thành với nhà vua Thái Lan.

Ông Thaksin sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ và đối mặt với hàng loạt tội danh. Tháng 8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18/2/2024.

Tòa án Tối cao sẽ quyết định vào tháng tới liệu thời gian nằm viện của ông Thaksin có được tính là thời gian thụ án hay không.