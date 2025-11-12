Cầu mới khánh thành ở Trung Quốc bị sập vì lở đất

Hình ảnh vụ sập cầu (Ảnh: Reuters).

Một phần của cây cầu mới khánh thành gần đây đã bị sập ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, dọc theo tuyến quốc lộ nối vùng trung tâm của nước này với Tây Tạng vào hôm 11/11, theo thông tin từ chính quyền địa phương. Chưa có thông tin về thương vong được ghi nhận.

Cảnh sát thành phố Mã Nhĩ Khang đã cấm lưu thông qua cây cầu Hồng Kỳ dài 758m vào chiều 10/11, sau khi phát hiện các vết nứt trên sườn núi và mặt đường gần đó, cùng với sự dịch chuyển của địa hình trên một ngọn núi, theo chính quyền địa phương.

Cầu mới khánh thành vài tháng trước ở Trung Quốc bị sập vì lở đất (Video: CBC News).

Vào chiều 11/11, tình hình trên sườn núi xấu đi, gây ra các vụ sạt lở đất, dẫn đến sự sụp đổ của phần cầu dẫn và nền đường, chính quyền nói thêm.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy dòng đất đá trút xuống cây cầu, khiến phần kết cấu chính sụp đổ dưới sức nặng và va chạm dữ dội. Một phần của cây cầu dường như rơi xuống con sông chảy bên dưới.

Vụ sụp đổ tạo ra một đám bụi khổng lồ và những mảnh vụn bê tông bay ra xung quanh.

Hồi đầu năm nay, nhà thầu Tập đoàn Đường & Cầu Tứ Xuyên (Sichuan Road & Bridge Group) đã thông báo hoàn thành việc xây cầu.