Cảnh sát Mỹ công bố video chồng cựu Chủ tịch Hạ viện bị tấn công bằng búa

Nghi phạm David DePape (trái) dùng búa tấn công ông Paul Pelosi tại nhà riêng ở California, Mỹ (Ảnh: AP).

Video được quay từ camera trên người của cảnh sát đã được công bố cho thấy, nghi phạm David DePape, 42 tuổi, đã đập vỡ cửa kính để đột nhập vào nhà riêng của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng bà, ông Paul Pelosi, tại thành phố San Francisco, bang California vào sáng sớm ngày 28/10/2022.

Theo hình ảnh từ video, hai sĩ quan cảnh sát đã gõ cửa nhà ông bà Pelosi. Khi cánh cửa mở ra, cả ông Paul và DePape đều đang nắm chặt một chiếc búa lớn.

DePape nói với cảnh sát rằng: "Mọi thứ đều ổn", trong khi cảnh sát yêu cầu anh ta thả chiếc búa xuống. DePape tìm cách giành lại chiếc búa, trước khi tấn công ông Paul. Sau đó, hai cảnh sát đã lao vào để khống chế DePape.

Video chồng cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tấn công bằng búa

Theo thông báo của lực lượng hành pháp Mỹ, DePape đã thừa nhận động cơ gây án.

"DePape thừa nhận muốn bắt giữ bà Nancy Pelosi làm con tin và nói chuyện với bà ấy. Nếu bà Nancy nói "sự thật" cho DePape, hắn sẽ để bà rời đi. Nếu không, nghi phạm đe dọa sẽ đánh bà", một quan chức thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, nhưng từ chối tiết lộ về "sự thật" mà nghi phạm DePape muốn nghe từ bà Pelosi.

Sau khi bị tấn công bằng búa, ông Paul đã bị thương nặng ở vùng đầu và được đưa vào bệnh viện địa phương để phẫu thuật. Sức khỏe của ông đã tạm thời ổn định.

Ông Paul Pelosi, 83 tuổi, là chủ của Financial Leasing Services Inc, một công ty kinh doanh bất động sản, đầu tư mạo hiểm và tư vấn có trụ sở tại thành phố San Fransisco. Ông tốt nghiệp Đại học Georgetown và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học New York.

Ông Paul quen bà Nancy Pelosi trong thời gian học tại Georgetown. Cặp đôi kết hôn vào năm 1963 và có 5 người con chung.