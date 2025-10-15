Cảnh báo mới của Tổng thống Mỹ sau khi dọa khai trừ Tây Ban Nha khỏi NATO

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14/10, Tổng thống Donald Trump nói Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong khối NATO không tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP.

"Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha", ông Trump nói, cho rằng Madrid "vô cùng thiếu tôn trọng" NATO.

"Tôi đã nghĩ đến việc trừng phạt thương mại họ thông qua thuế quan vì những gì họ đã làm. Tôi có thể sẽ làm điều đó", ông Trump nói, nhưng không đi sâu vào chi tiết về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp dụng.

Ngày 10/10, Tổng thống Trump nói rằng NATO nên cân nhắc việc “loại Tây Ban Nha ra khỏi hàng ngũ thành viên” của liên minh vì nước này không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng theo thỏa thuận mới.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Trump nhấn mạnh, các nước châu Âu cần “nói chuyện nghiêm túc” với Tây Ban Nha để buộc Madrid phải tăng đóng góp cho liên minh.

Ông nhấn mạnh thêm: “Họ không có lý do gì để không làm điều này (tăng chi tiêu quốc phòng), nhưng thôi, có lẽ các ông nên thẳng thắn mà loại họ khỏi NATO”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của liên minh an ninh do Mỹ dẫn dắt hồi tháng 6 đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhằm thực hiện ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là buộc các đồng minh châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.

Kể từ khi tái nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã tăng cường yêu cầu các thành viên NATO ở châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khi đó khẳng định ông sẽ không cam kết với mục tiêu 5% GDP, gọi đây là “mục tiêu không tương thích với nhà nước phúc lợi và tầm nhìn thế giới của chúng tôi”.

Madrid cũng không đạt được ngưỡng chi tiêu trước đó của NATO là 2% GDP, và năm ngoái chir phân bổ khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng. Trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6, Thủ tướng Sanchez lập luận rằng Tây Ban Nha "không thể cam kết một mục tiêu chi tiêu cụ thể tính theo GDP" tại cuộc họp.

Sau hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng mục tiêu chi 5% GDP là "hoàn toàn bất khả thi".

Tây Ban Nha gia nhập NATO năm 1982. NATO hiện có 32 thành viên và đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump nhiều lần chỉ trích NATO, từng dọa rút nước này khỏi liên minh quân sự và công kích các thành viên trong khối không đạt mức chi tiêu quốc phòng như cam kết. Ông từng gợi ý Mỹ sẽ không bảo vệ thành viên NATO nào không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng.