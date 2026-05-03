Động thái đầu tiên của các thành viên OPEC+ khi UAE rút lui

Một tàu dầu Nga (Ảnh: Reuters).

Các phương tiện truyền thông đưa tin, Nga, Ả rập Xê út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý sơ bộ về việc tăng mục tiêu sản xuất thêm khoảng 188.000 thùng/ngày vào tháng 6.

"Bảy quốc gia OPEC+ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp, tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch bất chấp chiến tranh và việc UAE rời khỏi nhóm trong tuần này”, báo cáo cho biết.

Các nguồn tin lưu ý, mức tăng giới hạn sản lượng này tương đương với mức tăng 206.000 thùng/ngày hồi tháng 5, chỉ đơn giản là sẽ trừ đi phần chia của UAE, do nước này đã thông báo rút khỏi OPEC và OPEC+.

Việc tăng hạn ngạch thực tế sẽ mang tính biểu tượng vì hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu từ các nước Vùng Vịnh, vẫn đang bị hạn chế.

Cuộc họp của 7 quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến vào hôm nay 3/5, nơi họ có kế hoạch thảo luận về mức sản lượng dầu cho tháng 6.

Trong tuần này, UAE đã thông báo sẽ rút khỏi cả OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5.

Quyết định trên cho phép nước này có được "sự linh hoạt lớn hơn để ứng phó với các biến động của thị trường".

"Quyết định được đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện về chính sách sản lượng của UAE cũng như năng lực hiện tại và tương lai của chúng tôi, dựa trên lợi ích quốc gia và cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp hiệu quả nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của thị trường", hãng thông tấn nhà nước UAE WAM cho biết.

WAM bình luận thêm: "Trong khi những biến động ngắn hạn, bao gồm các sự cố gián đoạn tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, tiếp tục ảnh hưởng đến động lực cung ứng, thì các xu hướng cơ bản cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn”.

Nga cho rằng quyết định rời OPEC và OPEC+ của UAE sẽ không dẫn đến một cuộc chiến giá cả, không gây tác động đáng kể, đặc biệt trong ngắn hạn.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ tiếp tục ở lại OPEC+ và cam kết thực hiện cơ chế của nhóm nhằm điều tiết sản lượng của các bên tham gia.