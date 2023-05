Canada cảnh báo về "đồn cảnh sát" bí mật của Trung Quốc

Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino (Ảnh: Globe and Mail).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Canada hôm 14/5, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết có thể có thêm các "đồn cảnh sát Trung Quốc" đang hoạt động ở Canada.

"Tôi tin rằng (Cảnh sát Hoàng gia Canada) đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào mối quan hệ với các "đồn cảnh sát" đó. Và nếu các đồn cảnh sát mới mọc lên, cảnh sát sẽ tiếp tục hành động quyết liệt", ông Mendicino nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi cảnh sát Canada thông báo họ đang điều tra liệu hai trung tâm cộng đồng ở Montreal có được sử dụng để đe dọa hoặc quấy rối người Canada gốc Hoa hay không.

Đầu tháng 5, truyền thông Canada đưa tin các trung tâm ở Montreal vẫn hoạt động bình thường, bất chấp tuyên bố của bộ trưởng Mendicino rằng tất cả các cơ sở bí mật này ở Canada đã bị đóng cửa.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi hai nước thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly hôm 8/5 thông báo, Canada quyết định tuyên bố ông Zhao Wei, một nhà ngoại giao Trung Quốc, là nhân vật không được chào đón và bị trục xuất khỏi Canada. Ông Zhao Wei bị cáo buộc thu thập thông tin về một nghị sĩ của Canada.

Trong khi đó, Jennifer Lalonde, quan chức tại Tổng lãnh sự quán Canada ở Thượng Hải, bị Bắc Kinh liệt vào danh sách "người không được chào đón" và được yêu cầu rời khỏi Trung Quốc trước ngày 13/5.

Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc gia tăng vào cuối năm 2018 khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Sau đó, Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada với cáo buộc gián điệp. Cả ba đều được trả tự do vào năm 2021.

Sau động thái của phía Trung Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ không bị đe dọa.

Ông Trudeau hồi tháng 3 nói rằng, ông sẽ chỉ định một điều tra viên đặc biệt độc lập để điều tra nghi vấn Trung Quốc can thiệp bầu cử, đồng thời cũng sẽ mở cuộc điều tra riêng biệt về vấn đề nước ngoài can thiệp bầu cử nói chung. Ông Trudeau tuyên bố ông sẽ yêu cầu Cơ quan Đánh giá Tình báo và An ninh Quốc gia (NSIRA), xem xét cách các cơ quan an ninh quốc gia ở Canada xử lý mối đe dọa can thiệp từ nước ngoài.

Truyền thông Canada dẫn các nguồn tin tình báo ẩn danh nói rằng, Trung Quốc dường như có động thái can thiệp vào cuộc bầu cử của quốc gia Bắc Mỹ vào năm 2019 và 2021.

Bắc Kinh khẳng định không bao giờ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Canada và cũng không muốn làm điều đó. Trung Quốc đã gọi các cáo buộc từ phía truyền thông Canada là hành vi "phỉ báng".