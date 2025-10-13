Hàn Quốc muốn cử cảnh sát đến Campuchia sau loạt vụ công dân bị bắt cóc

Hàn Quốc sẽ triển khai các biện pháp mạnh hơn để đối phó tình trạng công dân bị bắt cóc, lừa đảo ở Campuchia (Ảnh: UPI).

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hôm 12/10 thông báo dự kiến thiết lập một đơn vị hỗ trợ công dân Hàn Quốc tại Campuchia nhằm ứng phó với làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo việc làm, dẫn đến bắt cóc và hành hung người lao động Hàn Quốc ở nước ngoài.

Theo báo The Korea Herald, cảnh sát Hàn Quốc cho biết quyền Cục trưởng Yoo Jae-seong sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của cảnh sát Campuchia tại Seoul, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát Quốc tế tổ chức vào cuối tháng này. Cuộc gặp dự kiến bao gồm việc ký kết một thỏa thuận giữa 2 nước, cho phép Hàn Quốc cử cảnh sát sang Campuchia. Trước đó, Hàn Quốc cũng đã thành lập đơn vị cảnh sát tương tự tại Philippines và Thái Lan.

Trước đó, hôm 10/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Seoul, ông Khuon Phon Rattanak, để bày tỏ quan ngại về tình trạng các nhóm lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc tiếp diễn tại Campuchia.

“Ông Cho đã đề nghị chính phủ Campuchia thực hiện các biện pháp chủ động hơn nhằm xóa bỏ các trang web lừa đảo trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát 2 nước để ngăn chặn thiệt hại đối với công dân Hàn Quốc và phản ứng nhanh khi sự cố xảy ra”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết đã tăng cường nhân sự tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia để xử lý các vụ việc như vậy và cung cấp hướng dẫn cho người Hàn Quốc có ý định sang Campuchia làm việc.

Cũng trong ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt đối với công dân đến một số tỉnh của Campuchia, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp “bị lừa đảo việc làm và giam giữ”. Bộ này kêu gọi công dân hủy hoặc hoãn các chuyến đi đến những khu vực đó.

Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng công dân bị bắt cóc tại Campuchia, với ít nhất 330 vụ được báo cáo tính đến tháng 8, tăng so với 220 vụ của năm ngoái. Phần lớn các vụ việc có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành mạng lưới lừa đảo việc làm trực tuyến, dụ dỗ giới trẻ bằng lời hứa về mức lương cao, rồi bắt giữ họ để đòi tiền chuộc hoặc ép làm việc khi đến nơi.

Một vụ án gây chấn động gần đây liên quan đến sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã chết ở tỉnh Kampot, Campuchia vào tháng 8. Cảnh sát Campuchia cho biết nạn nhân tử vong do ngừng tim, trên cơ thể có dấu vết hành hung. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc dụ nạn nhân bằng lời mời làm việc giả mạo và đưa đến một biệt thự nơi thanh niên này bị hành hung đến tử vong.

Theo Korea JoongAng Daily, cảnh sát tỉnh Gyeongsang hôm qua cũng thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm người Hàn Quốc bị cho là thành viên của băng nhóm tội phạm liên quan đến vụ hành hung sinh viên này. Cơ quan điều tra dự kiến thẩm vấn các nghi phạm về vai trò trong việc dụ dỗ nạn nhân ra nước ngoài.