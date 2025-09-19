Nga gửi thông điệp tới NATO sau tập trận quy mô lớn

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga bay trong cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 gần Borisov, Belarus ngày 15/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moscow hy vọng các quan sát viên Mỹ tại cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 vừa kết thúc có thể đánh giá khách quan bản chất của cuộc tập trận.

Bà Zakharova khẳng định cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng thủ và không gây ra mối đe dọa quân sự nào đối với NATO.

"Chúng tôi hy vọng sự tham gia của các quan sát viên Mỹ đã giúp họ nhìn nhận sự kiện này một cách khách quan, không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi đôi khi được truyền thông lan truyền", bà Zakharova nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng gửi thông điệp tới NATO sau cuộc tập trận.

"Họ nên xem xét bản chất của cuộc tập trận và hiểu rằng đây chỉ là các cuộc diễn tập phòng thủ, nhằm mục đích diễn tập các kịch bản đẩy lùi nguy cơ tấn công tiềm tàng đối với Nhà nước Liên bang. Các cuộc tập trận này không tạo ra bất kỳ rủi ro hay mối đe dọa quân sự nào đối với sườn phía đông của NATO. Chúng tôi đã nhắc lại quan điểm này nhiều lần”, bà Zakharova tuyên bố.

Nga và Belarus tổ chức tập trận Zapad-2025 từ ngày 12/9 đến 16/9 tại nhiều khu vực cũng như vùng biển Baltics và biển Barents. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một số hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra gần biên giới Ba Lan.

Belarus xác nhận khoảng 7.000 binh sĩ tham gia tập trận, gồm 6.000 từ Belarus và 1.000 từ Nga.

Nga và Belarus cũng đã mời các nhóm tác chiến từ những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và những nước đối tác tham dự Zapad-2025.

Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga, đã mời đại diện quân sự Mỹ tham dự cuộc tập trận chung. Đại diện từ 22 quốc gia khác, bao gồm các thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, cũng theo dõi cuộc tập trận.

Belarus khẳng định các cuộc tập trận đang diễn ra là thường kỳ và được lên kế hoạch từ trước. Mục đích chính là nhằm nâng cao năng lực chỉ huy và tham mưu, mức độ tương tác và huấn luyện thực địa giữa các lực lượng trong giải quyết nhiệm vụ chung nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Nga lên tiếng vụ UAV rơi trên lãnh thổ Ba Lan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/9 cũng đề cập đến vụ máy bay không người lái (UAV) rơi tại Ba Lan gần đây.

Theo bà Zakharova, chính quyền Ba Lan không tìm cách làm rõ tình hình hay xác định sự thật về vụ rơi máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này,

"Hãy nhớ lại tháng 11/2022: vụ rơi tên lửa của Ukraine tại Ba Lan có liên quan đến một sự cố tương tự. Cần nhớ rằng cả Warsaw và cố vấn của họ đều tuyên bố tên lửa này là của Nga. Cả vào thời điểm đó lẫn hiện tại, chúng tôi đều không nhận được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hành động khiêu khích của Nga. Ngay sau các sự cố máy bay không người lái trên không phận Ba Lan, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố sẵn sàng tham vấn với Warsaw", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Rõ ràng là Warsaw không quan tâm đến điều này. Họ chỉ muốn làm lớn vụ việc. Chúng tôi chưa thấy phản ứng thỏa đáng từ phía Ba Lan. Dường như Warsaw không có ý định tìm hiểu, làm rõ hay chỉ rõ bất cứ điều gì. Mục tiêu thực sự là một lần nữa khơi dậy làn sóng phản đối Nga", bà Zakharova nói thêm.

Sáng ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Quân sự Tác chiến của Ba Lan đã thông báo về việc phá hủy một số UAV được cho là xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 19 vụ xâm phạm không phận Ba Lan được ghi nhận.

Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga vi phạm không phận, buộc quân đội Ba Lan lần đầu tiên phải bắn hạ 3 UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

NATO đã viện dẫn Điều 4 của hiệp ước liên minh theo yêu cầu của Ba Lan, khởi xướng các cuộc tham vấn giữa các thành viên NATO để thảo luận về các vụ việc liên quan tới cáo buộc UAV xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan.

Đồng thời, Moscow nhấn mạnh sẵn sàng tiến hành tham vấn mang tính xây dựng với các bên.