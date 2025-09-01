Các bác sĩ Hàn Quốc trở lại làm việc sau 18 tháng đình công

Hàng nghìn bác sĩ đình công trong 18 tháng qua gây ra thách thức với ngành y Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Cuộc đình công bắt đầu từ tháng 2/2024 khi hơn 10.000 bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập, bỏ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh trường y trước năm 2035.

Đề xuất này, do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol khởi xướng để giảm tình trạng thiếu hụt bác sĩ kéo dài, đã vấp phải sự phản đối từ giới y khoa và sinh viên y.

Sinh viên quyết định chấm dứt đình công sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, và khi Bộ Y tế đạt được thỏa thuận vào tháng 8 cho phép các bác sĩ thực tập trở lại mà không bị xử phạt, đồng thời các bệnh viện có thể tiếp nhận họ vượt quá hạn ngạch chính thức.

Các bệnh viện lớn, vốn đã phải hoãn phẫu thuật, lịch hẹn và đối mặt với tình trạng kiệt sức của nhân viên y tế, nhanh chóng tuyển dụng lại các bác sĩ cho kỳ nội trú mới bắt đầu từ ngày 1/9.

Chủ tịch lâm thời của Hiệp hội Nội trú và Thực tập sinh Y khoa Hàn Quốc Han Sung-jon đã nói với các giám đốc bệnh viện đào tạo tuần trước rằng một “số lượng đáng kể” bác sĩ nội trú sẽ quay lại, đồng thời cảm ơn những người đã ở lại chăm sóc bệnh nhân trong thời gian họ đình công.

Việc các bác sĩ thực tập trở lại đánh dấu kết thúc một trong những tranh chấp lao động kéo dài nhất trong ngành y tế Hàn Quốc, trong đó các bác sĩ yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và bổ sung thêm nguồn lực cho các bệnh viện.

Hàn Quốc có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nếu so với các nước phát triển, và vấn đề này dự kiến sẽ trầm trọng hơn khi dân số già đi.

Vì vậy, các bác sĩ cho rằng việc chỉ đơn thuần mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh trường y sẽ làm giảm chất lượng đào tạo và kéo lương xuống, trong khi không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân lực ở các chuyên khoa thiết yếu như cấp cứu và nhi khoa.

Kế hoạch tăng số lượng bác sĩ của ông Yoon ban đầu nhận được sự ủng hộ của công chúng, nhưng sau đó ông bị đối mặt với chỉ trích vì làm trầm trọng thêm mâu thuẫn khi đưa ra phản ứng cứng rắn, khiến số bác sĩ nội trú giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.