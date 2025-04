Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị nghi để lộ bí mật quân sự cho người nhà

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: NYTimes).

Truyền thông Mỹ ngày 20/4 đưa tin, trước khi Mỹ không kích Yemen hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ kế hoạch chi tiết về cuộc tấn công trong một nhóm trò chuyện qua ứng dụng Signal do ông tạo ra, trong đó có vợ, em trai và hơn 10 người khác.

Thông tin này bao gồm cả lịch trình bay của tiêm kích F/A-18 Hornet sẽ tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.

Kế hoạch cũng được chia sẻ ở một nhóm trò chuyện khác trên Signal do Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz lập gồm các quan chức an ninh, quốc phòng cấp cao của Mỹ. Vụ rò rỉ này đã được phát hiện và chia sẻ trên truyền thông vào tháng trước, nhưng việc chia sẻ ở một nhóm trò chuyện khác chỉ mới được tiết lộ. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Hegseth hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo New York Times, ông Hegseth đã sử dụng điện thoại riêng thay vì thiết bị của chính phủ để truy cập vào ứng dụng trò chuyện Signal với gia đình và bạn bè.