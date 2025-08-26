Hé lộ món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8 (Ảnh: EPA).

Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8, nhiều món quà mang tính biểu tượng đã được chuẩn bị, bao gồm mô hình thuyền nổi tiếng, gậy golf và mũ Make America Great Again (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA). Tuy nhiên, món quà gây chú ý nhất lại là một chiếc bút vốn không nằm trong danh sách quà tặng chính thức.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hội nghị thượng đỉnh được mô tả là “thân thiện và thực tế”.

Tại đây, ông Trump bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi ông Lee khuyến khích Mỹ tiếp tục giữ vai trò “người kiến tạo hòa bình”.

Trong phòng Bầu dục, khi Tổng thống Lee dùng bút ký vào sổ lưu niệm, Tổng thống Trump tỏ ra thích thú và hỏi đùa: “Ông sẽ lấy lại nó chứ?”. Khi ông Lee ra hiệu mời giữ lại, ông giải thích: “Đây là bút được sản xuất ở Hàn Quốc, chắc chắn sẽ hữu ích cho những chữ ký của ngài”.

Chiếc bút đã trở thành món quà tặng ngay tại chỗ. Bút được khắc biểu tượng taegeuk tượng trưng cho sự cân bằng vũ trụ và hình “bonghwang” hay chim phượng hoàng trong thần thoại, biểu trưng cho chức vụ Tổng thống Hàn Quốc.

Các quà tặng chính thức khác được công bố sau đó bao gồm mô hình thuyền của danh tướng Yi Sun-shin, chiến hạm nổi tiếng vào thế kỷ XVI của Hàn Quốc.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, món quà nhằm thể hiện truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại trong ngành đóng tàu của Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực này. Mô hình được chế tác bởi nghệ nhân Oh Jeong-cheol của công ty HD Hyundai Industries.

Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận một cây gậy golf tùy chỉnh từ thương hiệu nội địa Gold Five, khắc tên riêng và thiết kế phù hợp với chiều cao 1,91m của ông. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn tặng cặp mũ cao bồi có gắn cờ Mỹ - Hàn và khẩu hiệu MAGA ở phía trước cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kang Yu-jung, cho biết ông Trump đã ca ngợi ông Lee là “một nhà lãnh đạo tuyệt vời”, đồng thời gọi ông là “chiến binh”. Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh mối quan hệ đối tác khăng khít giữa 2 nước. Ông Kang tiết lộ, nhân dịp này, Tổng thống Trump đã trao tận tay Tổng thống Lee một bức thư viết tay bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Về phía Mỹ, ông Trump tặng lại các món quà đặc trưng từ Nhà Trắng như mũ MAGA có chữ ký, thực đơn bữa trưa song phương và đồng xu kỷ niệm với biểu tượng tổng thống. Đồng xu mang dấu ấn đặc biệt: mặt trước là quốc huy Mỹ, mặt sau khắc “Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ” để chỉ 2 nhiệm kỳ của ông Trump.

Ngoài ra, ông Lee còn mang tặng một bức ảnh nổi tiếng chụp ông Trump giơ nắm tay trên không sau khi bị ám sát hụt trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania năm 2024. Hình ảnh ông Trump hô vang “Đấu tranh!” khi được hộ tống khỏi sân khấu khi đó đã trở thành biểu tượng chính trị.

Theo Korea Herald, ông Trump đã ký tặng lại bức ảnh cho ông Lee kèm lời ca ngợi: “Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại”.