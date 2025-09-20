Bộ trưởng Philippines ra lệnh cho cấp dưới di chuyển bằng xe buýt mỗi tuần

Quyền Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippines Giovanni Lopez đang cố gắng bắt xe buýt ở Manila (Ảnh: Facebook/Bộ Giao thông Vận tải Philippines).

Quyền Bộ trưởng Giovanni Lopez đã ví chuyến đi gần đây của ông trên một chiếc xe buýt quá tải ở Manila như việc “ra trận”. Từ đó, ông ra lệnh cho các quan chức cấp dưới phải đi lại hàng tuần bằng hệ thống giao thông công cộng của đất nước để có thể trải nghiệm những điều mà người dân Philippines phải đối mặt mỗi ngày.

Ông Lopez, người đảm nhận chức quyền Bộ trưởng Giao thông cách đây 2 tuần, đã mô tả chuyến đi làm hồi đầu tuần như là “một hình phạt”. Ông kể lại việc bị nhồi nhét vào một chiếc xe buýt công cộng với 90 hành khách dù xe chỉ thiết kế cho tối đa 50 người.

“Khi tôi lên xe buýt, có khoảng 90 người bên trong. Bạn không thể di chuyển. Bạn chỉ có thể thở chậm”, ông nói trên một chương trình phát thanh.

Ông Lopez cho biết thêm khi ông bước lên một chiếc xe buýt khác, một hành khách đã bảo rằng xe quá chật.

“Tôi đang cố gắng đến văn phòng cho kịp cuộc họp lúc 8h sáng. Người đứng ngay trên bậc lên xuống nói xe đã đầy rồi. Tôi chỉ xin lỗi, lùi lại và tìm xe buýt khác", ông kể lại.

Theo ông Lopez, trải nghiệm này “rất hỗn loạn”, vì không có đủ phương tiện để chở hết hành khách. “Nó giống như bạn đang đi ra trận, ai cũng chen nhau đuổi theo xe buýt để được lên", ông nói.

Sau trải nghiệm đó, ông Lopez đã ra lệnh cho các quan chức giao thông phải sử dụng phương tiện công cộng ít nhất một lần một tuần, để chứng kiến tận mắt cảnh hành khách xe buýt và tàu điện phải chịu đựng tình trạng quá tải, chậm trễ và xếp hàng dài thường xuyên.

Các quan chức giao thông sẽ phải nộp báo cáo hằng tuần nêu rõ những quan sát và khuyến nghị từ trải nghiệm đi lại của họ.

Philippines đang đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông khá nghiêm trọng. Một nghiên cứu riêng của Viện Nghiên cứu Phát triển Philippines công bố hồi tháng 5 cho thấy hệ thống giao thông của nước này tụt hậu so với nhiều quốc gia khác với hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt còn nhiều thiếu hụt.

Đại diện chính phủ Philippines cho biết họ ủng hộ mệnh lệnh của ông Lopez, cho rằng điều đó là tốt vì các quan chức có thể trải nghiệm những gì người dân trải qua mỗi ngày.