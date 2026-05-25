Bộ trưởng Pháp đề xuất dừng hoàn toàn nhập cư trong 3 năm

Trả lời phỏng vấn báo Journal du Dimanche, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin đề xuất dừng hoàn toàn việc tiếp nhận nhập cư hợp pháp trong vòng 3 năm. Theo ông, Pháp không còn có thể đối phó với việc hội nhập của những người mới đến và đã "đạt đến giới hạn khả năng của mình".

“Chúng ta đã chạm tới giới hạn trong khả năng hòa nhập và đồng hóa người nhập cư. Vì vậy, tôi cho rằng cần chấm dứt mô hình nhập cư như hiện nay. Đó là lý do tôi đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp trong vòng 3 năm. Vấn đề này cần được đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo”, ông nói.

Bộ trưởng Darmanin đề xuất các biện pháp cứng rắn, trong đó bao gồm: giới hạn việc cấp giấy phép cư trú, bãi bỏ quyền đoàn tụ gia đình đối với lao động nhập cư và đưa vào các hạn ngạch di trú bắt buộc thông qua việc sửa đổi hiến pháp.

Ông Darmanin cho rằng chính phủ nên tự quyết định sẵn sàng tiếp nhận bao nhiêu người nước ngoài, từ những quốc gia nào và với trình độ chuyên môn ra sao.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh số liệu của Cục Quản lý Người nước ngoài tại Pháp (DGEF) cho thấy, vào năm 2025, số lượng người nhập cư hợp pháp có giấy phép cư trú tại Pháp đã vượt 4,5 triệu người. Tổng số người nước ngoài tại quốc gia này ước tính khoảng 8,5 triệu người.

Vấn đề di trú từ lâu đã làm chia rẽ xã hội Pháp. Cuối năm 2023, nghị viện nước này đã thông qua một luật di trú nghiêm khắc cũng do ông Darmanin khởi xướng. Văn kiện này đã làm phức tạp hóa thủ tục đoàn tụ gia đình, mở rộng các cơ chế trục xuất và áp đặt các hạn ngạch di trú.