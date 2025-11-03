Bộ trưởng Mỹ tiết lộ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân do Tổng thống Donald Trump ra lệnh sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân vào thời điểm này.

“Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nhắc tới hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Những thứ này không phải là vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là vụ nổ không tới hạn”, Bộ trưởng Chris Wright nói.

Việc thử nghiệm liên quan tới tất cả các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động và có thể thiết lập một vụ nổ hạt nhân, ông Wright, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, cho hay.

Ông nhấn mạnh thêm, các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới nhằm đảm bảo vũ khí thay thế có chất lượng tốt hơn các loại trước đó.

Tuần trước, ngay trước cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nối lại thử nghiệm hạt nhân ngay lập tức “trên cơ sở ngang bằng”, khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm ngừng, bởi vì “những quốc gia khác đang làm”.

Ông Trump tái khẳng định phát biểu này, nhưng không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm các vụ thử ngầm dưới mặt đất từng phổ biến thời Chiến tranh Lạnh hay không.

Ông Wright cho biết, Mỹ đã tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân vào thập niên 1960, 1970 và 1980, và đã thu thập thông tin cùng số đo chi tiết về các vụ nổ đó.

“Với khoa học và sức mạnh tính toán của chúng ta, chúng ta có thể mô phỏng một cách chính xác đến kinh ngạc chính xác những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân. Giờ chúng ta mô phỏng điều kiện nào đã tạo ra điều đó, và khi chúng ta thay đổi thiết kế bom, chúng sẽ tạo ra điều gì?”, Bộ trưởng Wright nói.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton hôm 30/10 nói rằng Mỹ không có ý định tiến hành các vụ nổ quy mô lớn, mà sẽ tập trung vào các vụ nổ nhỏ hơn.

“Chúng ta không nói về những vụ nổ quy mô lớn tạo ra đám mây hình nấm trên sa mạc hay tại Nam Thái Bình Dương. Chúng ta đang nói về những vụ nổ rất nhỏ, được kiểm soát, có lẽ diễn ra dưới lòng đất”, ông Cotton chia sẻ với Fox News.

Ông giải thích: “Thứ nhất, điều đó cho phép chúng ta kiểm tra các vũ khí cũ để bảo đảm chúng vẫn ở trạng thái mà chúng ta tin tưởng. Thứ hai, nó cho phép chúng ta thử nghiệm các vũ khí mới và thiết kế mới khi chúng ta cố gắng đối phó với mối đe dọa”.

Mỹ và các cường quốc hạt nhân khác từ lâu đã ngừng kích nổ đầu đạn hạt nhân thực tế và thay vào đó sử dụng mô phỏng máy tính tiên tiến để duy trì khả năng sẵn sàng của các kho vũ khí.

Nhiều nhà phân tích nhận định ông Trump có thể chỉ đơn giản là đang tìm cách gửi thông điệp tới Nga và Trung Quốc.