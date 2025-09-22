Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel tuyên bố chính phủ Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel ngày 21/9 tuyên bố Bồ Đào Nha đã quyết định chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

"Chúng tôi không do dự về ý tưởng rằng chúng tôi muốn có mối quan hệ hòa bình, hiệu quả với cả hai quốc gia và rõ ràng là chúng tôi mong muốn Israel có thể hiểu được lập trường của chúng tôi", ông Rangel phát biểu trong cuộc họp báo.

Ông Rangel nói thêm rằng động thái này không nhằm mục đích "chống lại Israel", mà "ủng hộ hòa bình và quyền tự quyết của người dân Palestine".

Bộ Ngoại giao Palestine đã ca ngợi quyết định của Bồ Đào Nha, gọi đây là "một bước đi dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời củng cố những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước".

Bồ Đào Nha là quốc gia thứ tư xác nhận công nhận Nhà nước Palestine trong ngày 21/9, sau Canada, Australia và Anh.

Hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này, dự kiến ​​sẽ tập trung vào vấn đề Israel-Palestine.

Với sự bảo trợ của Pháp và Ả rập Xê út, hội nghị sẽ nỗ lực khôi phục giải pháp hai nhà nước đã bị đình trệ từ lâu: một nhà nước Israel, một nhà nước Palestine, cùng tồn tại trong các đường biên giới an toàn và được công nhận.

Đầu tháng 9, Đại hội đồng đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ một nghị quyết kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Chỉ có 8 quốc gia, bao gồm các đảo quốc xa xôi ở Thái Bình Dương là Palau, Tonga, Micronesia và Nauru, phản đối nghị quyết này.

Trong các quyết định trước đây, Liên hợp quốc chỉ giới hạn ở việc lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và hơn 250 con tin bị bắt trở về Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Gaza sau đó của Israel đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay, gây ra một tình hình nhân đạo tàn khốc tại khu vực này, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng gia tăng lên Israel để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã lên án cuộc xung đột và một số nước đã chọn công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Tại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp và Bỉ dự kiến ​​cũng chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Người Palestine vẫn tiếp tục kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, chính phủ Israel và phần lớn các đảng phái chính trị tại nước này từ lâu đã phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine.