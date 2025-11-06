Binh sĩ Ukraine quyết không đầu hàng, giữ Pokrovsk trước hỏa lực Nga

Trung sĩ Ukraine "Filosof" làm việc với máy bay không người lái trước khi đơn vị được triển khai đến Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh các tòa nhà liên tục bị “đổi chủ” trong cuộc giao tranh hỗn loạn tại thành trì Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, lực lượng phòng vệ Ukraine tuần này cho biết chỉ riêng máy bay không người lái không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga và Kiev cần thêm quân để ngăn chặn Moscow xâm nhập sâu hơn.

Lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết tình hình rất khó khăn, nhưng vẫn chưa đến mức báo động đối với Ukraine tại một thành phố mà lực lượng Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát trong 18 tháng qua.

Các bản đồ nguồn mở cho thấy hơn một nửa Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền Đông Ukraine, là vùng xám không do bên nào kiểm soát. Trong khi đó, quân đội Nga sắp cắt đứt các tuyến đường tiếp viện ra vào thành phố.

Trong cuộc gọi video với hãng tin Reuters được thực hiện từ hầm trú ẩn ở rìa ngoài Pokrovsk, Hus, chỉ huy đội máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68, cho biết không có tiền tuyến cố định bên trong thành phố.

"Ở đây, một tòa nhà do chúng tôi kiểm soát, tòa nhà tiếp theo do đối phương kiểm soát, nhưng chỉ trong vài giờ nữa, nó sẽ thay đổi", Hus nói vào ngày 3/11, chỉ sử dụng mật danh theo thông lệ của quân đội Ukraine.

Một số quân nhân được Reuters phỏng vấn cho biết, tình trạng thiếu quân là một thách thức quan trọng khi Ukraine tìm cách giữ thành phố Pokrovsk, tương tự các trận chiến đô thị khác mà cuối cùng Nga đã giành chiến thắng.

Theo Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, Nga có ít nhất 11.000 quân ở khu vực lân cận Pokrovsk, cùng hàng nghìn quân khác ở các khu vực xung quanh. Ukraine bị áp đảo về quân số, nhưng các quan chức không tiết lộ chi tiết về quân số của Ukraine.

Hus cho biết vài ngày trước, đơn vị của ông đã được điều động từ các vị trí ở Pokrovsk ra ngoại ô vì tình hình "ngày càng xấu đi".

Tuần trước, Ukraine đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Pokrovsk. Đây là dấu hiệu cho thấy tình hình chiến sự khó khăn bên trong thành phố.

Lực lượng phòng vệ Ukraine lắp ráp máy bay không người lái khi thực hiện nhiệm vụ tấn công ban đêm nhằm vào lực lượng Nga trên tiền tuyến Pokrovsk vào ngày 2/11 (Ảnh: EPA).

Nga đã tuyên bố trong hơn một tuần rằng lực lượng Ukraine ở Pokrovsk đang bị bao vây và kêu gọi các binh sĩ Ukraine đầu hàng để giữ mạng sống vào ngày 4/11.

Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận việc quân đội Kiev bị bao vây, nói rằng họ đã tăng cường các đơn vị trong thành phố.

Filosof, binh sĩ thuộc đơn vị máy bay không người lái phối hợp với Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7, cho biết thành phố Pokrovsk có thể vẫn còn giằng co trong thời gian tới và tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng.

Ukraine cho biết Nga đã tập trung lực lượng trong và xung quanh Pokrovsk, điều động các nhóm từ 3-5 binh sĩ trong nhiều tuần.

Các binh sĩ Ukraine thừa nhận, việc thiếu nhân lực để kiểm soát tất cả lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ đã tạo điều kiện cho quân Nga hành động.

"Chính bàn chân của một lính bộ binh mới có thể đánh dấu vị trí chúng tôi đang nắm giữ, chứ không phải một chiếc máy bay không người lái trên bầu trời", Hus nói.

Lambada, binh sĩ thuộc đơn vị máy bay không người lái phối hợp với Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7, nói rằng máy bay không người lái đang "làm chủ tình hình".

Tuy nhiên, khi được hỏi cần yếu tố nào để bảo vệ Pokrovsk, Lambada trả lời: "Các quân nhân có động lực, thực sự có động lực. Những người muốn phòng thủ, những người muốn chiến đấu”.

Các binh sĩ Ukraine cho biết việc thiếu hụt quân số, bao gồm những người sẵn sàng chiến đấu, đang cản trở nỗ lực phòng thủ tại Pokrovsk.

Nhiều khu vực rộng lớn ở Pokrovsk vẫn nằm trong đống đổ nát. Quân đội Nga đã tiến dần về phía thành phố kể từ giữa năm 2024, tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh.

Từ dân số khoảng 60.000 người trước chiến tranh, hiện còn khoảng 1.200 cư dân - không có điện, hệ thống sưởi, nguồn cung cấp lương thực và các tuyến đường sơ tán.

"Tất cả vẫn vậy, cùng một chiến thuật, san phẳng tất cả", Lambada nói về chiến thuật của Nga.

Hai thành phố lớn khác của Ukraine - Bakhmut và Avdiivka - đã bị Nga kiểm soát trước đó sau các cuộc giao tranh và cả hai đều bị bỏ lại trong đống đổ nát.

Các quân nhân Ukraine sẵn sàng bảo vệ Pokrovsk và tiếp tục chiến đấu nếu thành phố này thất thủ, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của Nga.

Sau cuộc không kích của Nga khiến một thành viên trong đơn vị thiệt mạng, Hus trở nên kiệt quệ về cảm xúc. Binh sĩ Ukraine mơ ước được đoàn tụ với những người thân của mình.

“Nhưng bây giờ, vị trí của tôi là ở đây”, Hus nói.