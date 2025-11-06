Nga ép lính Ukraine đầu hàng, Kiev căng mình giữ thành trì chiến lược

Các binh sĩ khai hỏa ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

Trong khi Nga ngày 5/11 tuyên bố lực lượng quân sự đang tiến về phía bắc Pokrovsk nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố, quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của họ cũng đang chiến đấu tích cực để ngăn chặn đối phương giành thêm lãnh thổ.

Ukraine thừa nhận quân đội nước này đang phải đối mặt với tình thế khó khăn tại thành phố Pokrovsk chiến lược phía Đông, nơi từng là trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine và là nơi Nga đã nỗ lực kiểm soát trong hơn một năm qua.

Nga coi thành phố này là cửa ngõ để kiểm soát 10% còn lại, tương đương 5.000km2 của vùng công nghiệp Donbass phía Đông Ukraine, một trong những mục tiêu chính của Moscow trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai nhóm tấn công đang đánh bật quân đội Ukraine, lực lượng đang bị bao vây tại một số quận của thành phố, và tiếp tục cuộc tấn công tiến về phía bắc Pokrovsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đang đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các khu định cư ở sườn đông nam Pokrovsk và đã đánh bại các nỗ lực phá vòng vây của Ukraine.

"Không có cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu lấy mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 5/11, cảnh báo các đơn vị Ukraine đang bị bao vây và tình thế của họ đang xấu đi nhanh chóng.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình ở Kupyansk, nơi ông nói rằng lực lượng Nga đang bị đẩy lùi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến Zapad của Nga tiếp tục hạ nhóm vũ trang Ukraine bị bao vây tại Kupyansk.

Đồng thời, lực lượng tác chiến Tsentr của Nga đã đẩy lùi 12 cuộc phản công của Ukraine ở hướng bắc và tây bắc từ khu định cư Pokrovsk.

"Các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 5, Quân đoàn 51 đã giành được 19 tòa nhà ở phía bắc, phía đông và đông nam thành phố Myrnohrad (Dimitrov) thuộc Donetsk và đang tiến về quận Zapadny. Việc mở rộng vùng kiểm soát và thắt chặt vòng vây lực lượng đối phương vẫn tiếp tục", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Moscow cho biết việc kiểm soát Pokrovsk sẽ tạo bàn đạp để Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk. Đây sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Moscow tại Ukraine kể từ khi giành được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024.

Nga đã sử dụng các chiến dịch gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở cả Pokrovsk và Kupyansk, trong khi các đơn vị quy mô nhỏ và máy bay không người lái cơ động cao gây gián đoạn hậu cần và tạo sự hỗn loạn phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Chiến thuật của Nga ở cả hai thành phố trên đã tạo ra vùng xám mơ hồ, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng lại vô cùng khó khăn cho Ukraine để phòng thủ.

Các bản đồ chiến trường nguồn mở cho thấy lực lượng Nga chỉ còn cách Pokrovsk vài km nữa là hoàn toàn bao vây thành phố và kiểm soát một phần đáng kể Kupyansk, nơi Moscow đang tiến quân trên con đường chính dẫn vào thành phố.

Bên cạnh nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbass, Nga cũng đang từng bước tiến quân ở các khu vực Kharkov và Dnipopetrovsk xa hơn về phía tây.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Nỗ lực phản công của Ukraine

Ukraine phủ nhận việc quân đội nước này bị bao vây tại Pokrovsk, đồng thời cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn binh sĩ Nga, trong khi tìm cách bảo vệ các tuyến đường hậu cần trong khu vực rộng lớn hơn.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 5/11 đã báo cáo về tình hình gần khu vực Pokrovsk và Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk. Theo quân đội Ukraine, các hoạt động phòng thủ vẫn tiếp diễn và không có sự bao vây nào đối với các đơn vị hay đội hình của Ukraine.

"Các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn đối phương, vốn đang tìm cách xâm nhập và xây dựng lực lượng tại thành phố Pokrovsk. Các biện pháp tích cực đang được tiến hành nhằm đối phó với các nhóm bộ binh đối phương đang cố gắng giành được vị trí”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng phòng vệ nước này đang tiến hành các hoạt động tấn công tại Pokrovsk. Các đơn vị tấn công của Trung đoàn xung kích 425, các đơn vị vận hành Lực lượng Hệ thống Không người lái, và các nhóm phối hợp của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cơ quan Thực thi Pháp luật Quân sự, Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc phòng đều tham gia. Các đơn vị bảo vệ thành phố đã được tăng cường.

Ukraine tuyên bố gây thương vong cho binh sĩ Nga, đồng thời phá hủy hoặc làm hư hại các hầm trú ẩn của bộ binh Nga trong thành phố Pokrovsk và khu vực xung quanh.

"Trong khi đó, nỗ lực củng cố sườn phòng thủ của cụm cứ điểm Pokrovsk - Myrnohrad và bảo vệ các tuyến đường hậu cần vẫn được tiếp tục", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Theo dự án DeepState, gồm một nhóm các nhà phân tích quân sự Ukraine, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công quân đội Nga gần làng Shakhove thuộc tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk hơn 20km về phía đông bắc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết khu vực xung quanh Pokrovsk vẫn chịu áp lực nghiêm trọng, nhưng có tới 300 quân nhân Nga vẫn ở lại thành phố này và không đạt được bất kỳ tiến triển nào, đồng thời Nga chỉ có 60 quân nhân ở một thành phố khác, Kupyansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho rằng Tổng thống Zelensky không nắm được tình hình thực tế, hoặc cố tình che giấu tình hình nguy cấp cho lực lượng Ukraine.