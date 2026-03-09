Binh sĩ Mỹ thứ 7 tử trận trong chiến dịch tấn công Iran

Thi thể binh sĩ tử trận được đưa về Mỹ ngày 7/3 (Ảnh: Reuters).

“Đêm qua, một binh sĩ Mỹ đã qua đời do trúng vết thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran trên khắp Trung Đông”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X ngày 8/3.

Theo thông báo của CENTCOM, binh sĩ Mỹ bị thương “tại hiện trường một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Ả rập Xê út vào ngày 1/3”.

“Đây là binh sĩ thứ 7 thiệt mạng trong Chiến dịch Epic Fury (Cơn cuồng nộ kinh hoàng). Các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn”, thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Danh tính của binh sĩ này đang được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi người thân nhận được thông báo.

Thông tin về binh sĩ thứ 7 thiệt mạng được công bố một ngày sau lễ chuyển giao thi thể 6 binh sĩ đã thiệt mạng ở Kuwait trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Trước đó, quân đội Mỹ đã xác định danh tính các binh sĩ tử trận gồm Declan Cody, Jeffrey O’Brien, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor và Robert Marzan.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác đã tham gia lễ chuyển giao thi thể các binh sĩ cùng gia đình của họ tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware.

Tổng thống Trump trước đó nói rằng có thể sẽ có thêm thương vong của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Ông Trump vẫn chưa loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Iran trong thời gian tới. Tổng thống và các quan chức cấp cao của Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng cảnh báo rằng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài từ 4-5 tuần, thậm chí lâu hơn.

Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, tuyên bố nước này đã bắt giữ một số binh sĩ Mỹ kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tuần trước.

Những bình luận này được đưa ra trong một bài đăng hôm 7/3 trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó ông Larijani cho rằng Mỹ đang che giấu việc các binh sĩ bị bắt.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này bằng một thông báo riêng.

"Iran đang làm mọi thứ có thể để lan truyền những lời không đúng sự thật và đánh lừa dư luận. Đây chỉ là một ví dụ rõ ràng khác”, Đại úy Hải quân Mỹ Tim Hawkins nói khi phản hồi bài đăng của ông Larijani.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin khoảng 1.332 người đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran hôm 28/2. Con số này bao gồm khoảng 180 trẻ em thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một trường học tại thành phố Minab ở Đông Nam Iran.