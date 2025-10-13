Biến đổi khí hậu khiến mùa hè tại Nhật Bản kéo dài hơn

Tấm bảng hiện nhiệt độ lên tới 32 độ C tại Isesaki, tỉnh Gunma, Nhật Bản hôm 15/9 (Ảnh: Kyodo).

Nhóm nghiên cứu cho biết số ngày được phân loại là mùa hè đã tăng lên mỗi năm, còn độ dài mùa đông gần như không đổi. Nguyên nhân được chỉ ra là do “sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển do nóng lên toàn cầu”. Các nhà khoa học cũng cảnh báo “xu hướng mùa hè và mùa đông dài hơn sẽ càng gay gắt nếu tình trạng nóng lên tiếp diễn”.

Để đưa ra kết luận, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu nhiệt độ từ năm 1982 đến 2023 trên khắp Nhật Bản. Họ xác định một “ngưỡng nhiệt độ mùa hè” cho từng khu vực. Những ngày có nhiệt độ vượt ngưỡng này được tính là ngày hè, từ đó xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa hè mỗi năm.

Kết quả phân tích cho thấy, trong 42 năm qua, ngày bắt đầu mùa hè đã đến sớm hơn trung bình 12,6 ngày, trong khi kết thúc lại muộn hơn 8,8 ngày. Điều này khiến tổng thời gian mùa hè kéo dài thêm khoảng 21,4 ngày.

Cụ thể, vào năm 1982, mùa hè chỉ kéo dài 92 ngày (từ 29/6 đến 28/9). Đến năm 2023, con số này đã tăng lên 121 ngày (từ 11/6 đến 9/10).

Giáo sư Yoshihiro Tachibana, một thành viên của nhóm, giải thích rằng trước đây, không khí ấm từ châu Á khi thổi vào sẽ được các vùng biển xung quanh Nhật Bản làm mát. Tuy nhiên, do nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao trong những năm gần đây, hiệu ứng làm mát này đã không còn, khiến mùa hè đến sớm hơn.

Tương tự, nhiệt độ nước biển cao kéo dài cũng khiến không khí khó nguội đi, làm cho mùa hè kết thúc muộn. Trong khi đó, mùa đông ít thay đổi do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ lục địa.

Khánh Hạ