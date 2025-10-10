Bỉ phá âm mưu phóng UAV nhằm vào Thủ tướng

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: De Morgen).

Cảnh sát Bỉ hôm 9/10 đã bắt giữ 3 người vì nghi ngờ âm mưu tấn công các chính trị gia của nước này, bao gồm Thủ tướng Bart De Wever, bằng UAV mang theo chất nổ.

Ba nghi phạm bị tạm giữ sau khi một thẩm phán chống khủng bố ra lệnh khám xét nhà của họ tại thành phố cảng Antwerp, với sự hỗ trợ của các cảnh khuyển chuyên phát hiện chất nổ, theo thông cáo của các công tố viên liên bang.

Một “thiết bị tự chế” được tìm thấy tại nhà của một trong các nghi phạm, nhưng nó chưa ở trạng thái hoạt động. Tại đây, cảnh sát còn phát hiện một túi bi thép, trong khi tại một nơi ở khác, họ tìm thấy một máy in 3D được cho là dùng để chế tạo các bộ phận cho kế hoạch tập kích.

“Cũng có bằng chứng cho thấy mục đích là chế tạo một UAV để gắn khối nổ", các công tố viên cho biết.

Các vụ đột kích là “một phần của cuộc điều tra về, trong số những tội danh khác, hành vi khủng bố chưa thành và tham gia hoạt động của một tổ chức khủng bố", họ nói.

Theo phía công tố, có dấu hiệu cho thấy ý định của nghi phạm dường như là thực hiện một vụ khủng bố mang cảm hứng thánh chiến nhắm vào các chính trị gia". Hiện chưa rõ những chính trị gia nào khác là mục tiêu của âm mưu này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot viết rằng “tin tức về một âm mưu tập kích nhắm vào Thủ tướng Bart De Wever là vô cùng gây sốc”, đồng thời cảm ơn các cơ quan an ninh và tư pháp vì “hành động nhanh chóng”.

Ông Prevot cho biết vụ việc là dấu hiệu cho thấy “mối đe dọa khủng bố vẫn rất thực tế và chúng ta phải luôn cảnh giác”.

Ông nói thêm rằng Bỉ đang “tích cực tăng cường năng lực để đối phó với các hình thức khủng bố mới, đặc biệt là trong cuộc chiến chống việc lạm dụng UAV”.

Danh tính các nghi phạm chưa được tiết lộ, nhưng họ được mô tả là “thanh niên trẻ”, sinh năm 2001, 2002 và 2007. Hai người trong số họ bị cảnh sát Antwerp thẩm vấn đến tối 9/10 và dự kiến sẽ ra trước thẩm phán điều tra.

Trong những tháng gần đây, hệ thống tư pháp và lực lượng cảnh sát Bỉ chịu áp lực lớn do các vụ xả súng ở thủ đô Brussels và tội phạm ma túy ở Antwerp, một trong những trung tâm vận tải biển lớn nhất châu Âu.

Trong tuyên bố hôm 9/10, các công tố viên kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ, nói rằng “điều quan trọng là phải đảm bảo rằng cảnh sát và ngành tư pháp luôn có đủ năng lực để bảo vệ an ninh cho xã hội của chúng ta".

Họ cho biết Văn phòng công tố liên bang đã mở khoảng 80 cuộc điều tra khủng bố mới trong năm nay, con số đã vượt tổng số vụ của năm 2024.