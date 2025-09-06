Bỉ lo "hiệu ứng domino" với khối tài sản 200 tỷ Euro bị đóng băng của Nga

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot (Ảnh: AFP).

Việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa, có nguy cơ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói với AFP hôm 5/9.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc chiến ở Ukraine năm 2022, phần lớn trong số đó được giữ tại tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear ở Bỉ.

“Đối với Bỉ, việc tịch thu tài sản quốc gia của Nga không phải là một lựa chọn. Một vụ tịch thu như vậy, được thúc đẩy bởi một quyết định chính trị thay vì một quyết định pháp lý hay tư pháp, nhiều khả năng sẽ gây ra một cú sốc hệ thống khủng khiếp đối với toàn bộ các thị trường tài chính châu Âu, giáng đòn nặng nề vào uy tín của đồng Euro, và từ đó tạo ra những hiệu ứng domino rất đáng lo ngại", ông nói.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Tuy nhiên, có áp lực từ một số quốc gia EU nhằm khiến liên minh hành động nhiều hơn nữa để tận dụng số tài sản này, với các lựa chọn được đưa ra gồm tịch thu trực tiếp hoặc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn bằng cách đầu tư vào các hạng mục có tính rủi ro cao.

“Bạn có nghĩ rằng tất cả các quốc gia khác trên thế giới, những nước cũng đã đầu tư hàng chục tỷ (Euro) vào các thị trường tài chính châu Âu, sẽ không có nguy cơ rút vốn, và nói rằng: "Nếu việc tịch thu tài sản dễ dàng như vậy thì ngày mai tôi sẽ chuyển chúng sang nơi khác" hay sao?”, ông Prevot nói.

Ông Prevot cũng bác bỏ ý tưởng đưa các quỹ bị đóng băng vào các khoản đầu tư rủi ro để tìm cách tạo ra doanh thu cao hơn, nói rằng điều đó có thể khiến Bỉ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thua lỗ nào.

“Chúng tôi sẽ không mạo hiểm cho tất cả mọi người chỉ với một cái vỗ vai thân thiện, nói rằng chúng tôi trông cậy vào các bạn, cảm ơn các bạn, và nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn lời khuyên hoặc luật sư, nhưng chỉ có vậy”, ông Prevot nói.

Các ngoại trưởng EU đã thảo luận về khả năng hành động nhiều hơn với số tài sản này tại một cuộc họp ở Copenhagen tuần trước, nhưng sự phản đối từ Bỉ cùng với các quốc gia khác như Đức khiến cho việc này khó thành hiện thực.

Các nhà ngoại giao cho biết Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục xem xét thêm các phương án khả thi trong những tháng tới, nhưng hiện tại gần như không có khả năng có hành động tiếp theo.

Thay vào đó, EU được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc tìm cách bảo đảm rằng số tài sản này sẽ không được trả lại cho Nga cho đến khi Moscow bồi thường thiệt hại vì cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Prevot nhấn mạnh rằng điều thiết yếu là phải “làm mọi thứ có thể” để bảo đảm số tiền này vẫn bị đóng băng nhằm phục vụ cho việc tái thiết Ukraine trong tương lai.

Những phát biểu của ông diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột, trong đó số phận của các tài sản này có thể đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.