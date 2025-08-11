Bệnh viện tư nhân tại Thái Lan bị phạt vì để bệnh án làm giấy gói đồ ăn

Một bệnh viện Thái Lan bị phạt vì để bệnh án làm giấy gói đồ ăn (Ảnh: SCMP).

Theo Bangkok Post, vụ việc được phanh phui bởi một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội có biệt danh Doctor Lab Panda, người này đã đăng tải hình ảnh các hồ sơ bệnh án được dùng làm túi đựng cho món bánh crepe giòn ở Thái Lan.

Bệnh viện liên quan là một cơ sở y tế tư nhân ở tỉnh Ubon Ratchathani, vùng đông bắc Thái Lan, tuy nhiên tên bệnh viện chưa được tiết lộ.

Các thông tin chi tiết của bệnh nhân hiện rõ trên giấy gói đồ ăn, trong đó có một trường hợp rõ ràng là của một người đàn ông nhiễm virus viêm gan B.

Nhân vật có biệt danh Panda đặt câu hỏi: “Tôi nên tiếp tục ăn không, hay thế này là đủ rồi”.

Bệnh viện trên đã hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bài đăng này nhanh chóng lan truyền với 33.000 lượt phản ứng và 1.700 bình luận.

Dưới bài đăng của nhân vật Panda, có người chỉ trích bệnh viện, trong khi nhiều người khác bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm.

“Phải tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân hơn nữa. Bệnh viện nên bị kiện và thu hồi giấy phép”, một người bình luận.

“Người tiêu dùng nên tẩy chay những cửa hàng dùng bao bì tái chế như thế này. Các tiểu thương cố cắt giảm chi phí dù biết không an toàn. Hồ sơ y tế nên được cắt nhỏ, không nên bán”, một người khác viết.

“Virus viêm gan B khó lây qua giấy, nhưng chúng tôi lo ngại rằng giấy đã qua nhiều người và có thể nhiễm độc từ mực in”, một người khác cho biết.

Ngày 1/8, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) của chính phủ Thái Lan thông báo đã phạt bệnh viện 1,21 triệu baht (khoảng 37.000 USD) vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cuộc điều tra của ủy ban phát hiện hơn 1.000 hồ sơ bệnh án đã bị rò rỉ trong quá trình xử lý tài liệu.

Bệnh viện đã thuê một doanh nghiệp nhỏ do gia đình quản lý để tiêu hủy hồ sơ bệnh án mà không giám sát quá trình.

Thay vì tiêu hủy hồ sơ, bên nhận thầu đã cất giữ các giấy tờ tại nhà và không thông báo cho bệnh viện.

Hành vi này vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Thái Lan yêu cầu các cơ sở y tế và cá nhân xử lý dữ liệu y tế phải giữ bí mật thông tin bệnh nhân.

PDPC cũng phạt chủ doanh nghiệp xử lý tài liệu 16.940 baht (khoảng 520 USD).

Tính đến nay, PDPC đã xử lý 6 vụ vi phạm dữ liệu cá nhân và lần phạt đầu tiên được đưa ra vào tháng 7/2024, hai năm sau khi Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Thái Lan 2019 có hiệu lực hoàn toàn.