Bên trong trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Bên trong một cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh sau khi bị cảnh sát đột kích (Ảnh: AFP).

Các kịch bản đa ngôn ngữ, hình ảnh những phụ nữ trẻ và nhiều thiết bị điện tử là những gì cảnh sát Campuchia đã tìm thấy khi triệt phá một cơ sở lừa đảo trực tuyến hôm 11/3.

Ở tầng 30 của một tòa nhà sang trọng ở Phnom Penh (Campuchia), hàng chục màn hình máy tính để bàn hiển thị các cuộc trò chuyện, các nhóm chat và phần mềm được những kẻ lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tiền của người dân tại Anh và các nước châu Âu.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 57 nghi phạm người Campuchia và 8 “kẻ cầm đầu” người Trung Quốc tại văn phòng này vào đêm 10/3.

Các nghi phạm “đã thực hiện lừa đảo trực tuyến bằng cách thuyết phục các nạn nhân là người nước ngoài ở châu Âu đầu tư vào các khoản đầu tư giả mạo”, Phó giám đốc cảnh sát Phnom Penh Bun Sosekha, người chỉ huy cuộc đột kích, cho biết.

“Chúng tôi thấy có một sự khác biệt ở đây, bởi trước đây những kẻ phạm tội là người nước ngoài, nhưng giờ đây người Campuchia cũng bắt đầu tham gia vào việc này”, ông nói.

Những màn hình máy tính còn bật cho thấy các kênh Telegram bằng tiếng Trung Quốc rao bán “tài liệu cổ phiếu”, các tài khoản mạng xã hội và thẻ SIM dành cho Mỹ và Anh.

Các cửa sổ trò chuyện khác hiển thị bảng theo dõi giờ làm việc, bao gồm cả thời gian đi vệ sinh, ăn uống và hút thuốc.

Một màn hình hiển thị các ghi chú có tiêu đề “kịch bản”, được viết bằng hơn 20 ngôn ngữ châu Âu.

“Nếu bạn không phiền, tôi có thể hỏi bạn lớn tuổi hơn hay trẻ hơn tôi không? Tôi 33 tuổi”, một đoạn hội thoại bằng tiếng Séc viết.

Người dùng ở đầu bên kia trả lời: “52”.

“Đàn ông ở độ tuổi này rất hấp dẫn, ổn định và trưởng thành”, tài khoản được cho là của kẻ lừa đảo viết.

“Đây là tôi, rất xinh đẹp”, tài khoản này nói thêm, đồng thời gửi cho mục tiêu một bức ảnh của một phụ nữ trẻ.

Theo các chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật, phương thức này được gọi là “mồi chài”, trong đó những kẻ lừa đảo nuôi dưỡng mối quan hệ với mục tiêu trong nhiều tuần trước khi dụ họ đổ tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo và những chiêu trò khác.

Phần lớn tập trung tại Đông Nam Á, hoạt động lừa đảo trực tuyến toàn cầu đã đạt tới “quy mô công nghiệp”, với một số ước tính cho rằng doanh thu hàng năm của nó lên tới 64 tỷ USD.

Một số trong hàng trăm nghìn người thực hiện các vụ lừa đảo trong khu vực bị buôn người và bị giam giữ, trong khi những người khác làm việc tự nguyện.

Bộ trưởng cao cấp Chhay Sinarith, người tham gia ủy ban chống lừa đảo mạng của chính phủ Campuchia, nói với AFP rằng chỉ có “một tỷ lệ nhỏ” những kẻ lừa đảo bị ép buộc làm việc.

Campuchia đã trở thành một điểm nóng của các băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dùng Internet trên toàn cầu thông qua các chiêu trò lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền điện tử.

Giới chức Campuchia cam kết xóa sổ các hoạt động lừa đảo này trước cuối tháng 4, đồng thời tuyên bố sẽ truy tố cả những kẻ lừa đảo cấp thấp, các ông trùm đứng sau và cả chủ sở hữu các địa điểm đặt trung tâm lừa đảo.

“Chúng tôi hy vọng nó sẽ bị xóa sổ vào tháng 4”, ông Chhay Sinarith nói.