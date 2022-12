Belarus di chuyển binh sĩ và vũ khí

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thị sát một cuộc tập trận giữa Belarus và Nga ngay trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Belarus thông báo, quân đội nước này có kế hoạch di chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự vào ngày 7-8/12 để tham gia cuộc tập trận chống khủng bố.

"Trong giai đoạn này, kế hoạch là di chuyển thiết bị quân sự và lực lượng an ninh quốc gia. Do đó, việc di chuyển của công dân dọc theo một số tuyến đường và khu vực công cộng sẽ bị hạn chế. Việc sử dụng vũ khí giả cho mục đích huấn luyện đã được lên kế hoạch", thông cáo của Hội đồng An ninh Belarus cho hay.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin liệu cuộc diễn tập của Belarus sẽ diễn ra ở những khu vực nào, hình thức ra sao.

Belarus, một đồng minh của Nga, nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia vào xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng điều động quân đội triển khai gần biên giới Ukraine cùng với lực lượng của Ukraine với lý do lo ngại mối đe dọa từ Kiev và phương Tây. Hồi tháng 10, ông Lukashenko thông báo đợt triển khai mới của 9.000 binh sĩ Nga đến Belarus, tham gia vào lực lượng hiệp đồng. Ước tính hiện tại Nga triển khai khoảng 10.000-15.000 binh sĩ tại Belarus.

Nhiều tháng qua, Ukraine lo ngại rằng, Nga có thể lên kế hoạch cho một cuộc tiến công mới từ ngả Belarus. Trong bình luận trên Facebook ngày 7/12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng, các đơn vị của Nga đang được huấn luyện ở Belarus và Moscow nhiều khả năng sẽ tiến hành một đợt tiến công từ lãnh thổ Belarus.

Tuy nhiên, đến nay, hai nước đều bác bỏ cáo buộc Belarus can dự vào chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hội đàm với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin để thảo luận về hợp tác quân sự. Ông Lukashenko khẳng định cả Minsk và Moscow "không muốn chiến tranh xảy ra", nhưng hợp tác với nhau để có thể "đẩy lùi mọi hành vi gây hấn".

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực. Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus".

Đánh giá về khả năng Nga sẽ thực hiện một đợt tấn công mới vào Ukraine từ ngả Belarus, giới quan sát cho rằng, kịch bản đó khó xảy ra vào lúc này vì một số lý do. Thứ nhất, lực lượng của Nga ở Belarus không được trang bị các vũ khí hạng nặng thiết yếu như xe tăng và các loại xe thiết giáp. Ngoài ra, hiện tại, Nga dường như tập trung cho mặt trận miền Đông Ukraine để ngăn cản đà phản công của Kiev.