Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng được dự đoán thắng lớn

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Theo dự báo của NHK, liên minh cầm quyền của LDP gần như chắc chắn sẽ giành tối đa 310 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản. Riêng LDP đã vượt ngưỡng 233 ghế, đủ để tự mình nắm đa số.

Kết quả này đồng nghĩa với liên minh sẽ đủ số ghế để chủ trì toàn bộ các ủy ban của Hạ viện và sẽ giúp Thủ tướng Sanae Takaichi tiếp tục tại vị.

Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP, Kobayashi Takayuki, nói: “Cá nhân tôi cho rằng cử tri đã đón nhận chương trình nghị sự của Thủ tướng và lãnh đạo LDP Sanae Takaichi về việc xây dựng một nền kinh tế mạnh thông qua các khoản đầu tư chiến lược, trong khuôn khổ chính sách tài khóa chủ động nhưng có trách nhiệm. Bà đã đặt ý tưởng này ở vị trí trung tâm trong các cam kết tranh cử của LDP”.

Thủ tướng Sanae Takaichi đã duy trì tỷ lệ tín nhiệm cao kể từ khi được bầu chưa đầy 4 tháng trước, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà chinh phục công chúng nhờ tác phong làm việc quyết liệt, khả năng sử dụng mạng xã hội khéo léo và sức hút cá nhân, thể hiện qua những khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ, như màn ngẫu hứng đánh trống theo các bản K-pop cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gần đây.

Bà cũng tạo dấu ấn với phong cách thân thiện, thoải mái khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi: “Bà ấy thật tuyệt vời. Tôi đã hiểu khá rõ về bà ấy chỉ trong thời gian rất ngắn”.

Vài ngày trước bầu cử, ôngTrump cũng dành cho bà Takaichi “sự ủng hộ hoàn toàn”. Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận trên Truth Social rằng bà “đã chứng minh mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyền lực và sáng suốt, thực sự yêu đất nước mình”. Ông cho biết sẽ mời bà Takaichi tới Washington vào tháng 3.

Phong cách lãnh đạo quyết đoán và sự ủng hộ các giá trị truyền thống của bà Takaichi khiến bà được so sánh với cựu Thủ tướng Anh, “bà đầm thép” Margaret Thatcher.

Khi kêu gọi bầu cử sớm, bà Takaichi kỳ vọng chuyển hóa sự ủng hộ cá nhân thành một ủy nhiệm mạnh mẽ hơn cho đảng, vốn đã suy yếu trong những năm gần đây do bê bối sử dụng sai quỹ chính trị. Bà đề nghị cử tri Nhật Bản trao một nhiệm kỳ mới để thúc đẩy chương trình mở rộng tài khóa cho nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Kết quả bầu cử mang lại cho bà Takaichi ủy nhiệm mới để đối phó với các thách thức như dân số già hóa nhanh, chi phí sinh hoạt tăng, đồng yên yếu, và quan hệ xấu đi với Trung Quốc.