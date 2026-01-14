Thủ tướng Nhật Bản sắp giải tán quốc hội, chuẩn bị bầu cử sớm

Thủ tướng Takaichi phát biểu tại quốc hội hôm 24/10/2025 (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã được Thủ tướng Takaichi thông báo rằng bà ấy sẽ giải tán Hạ viện ngay từ giai đoạn đầu kỳ họp thường niên của quốc hội", Hirofumi Yoshimura, một trong những lãnh đạo của đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) cho biết.

Thủ tướng Takaichi đang cân nhắc tổ chức bầu cử vào ngày 8/2, hai nghị sĩ đảng cầm quyền cho biết. Theo nguồn tin, Thủ tướng Takaichi sẽ dự kiến tổ chức cuộc họp báo vào ngày 19/1 để giải thích rõ hơn về quyết định này.

"Chúng ta cần tìm kiếm một nhiệm kỳ mới", ông Shunichi Suzuki, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nói với các phóng viên sau cuộc gặp với bà Takaichi.

Động thái này diễn ra sau khi nội các của Thủ tướng Takaichi đã thông qua ngân sách kỷ lục 122,3 nghìn tỷ yên (768 tỷ USD) cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2026. Bà Takaichi cam kết sẽ sớm được quốc hội chấp thuận để giải quyết lạm phát và củng cố nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Bà Takaichi được bổ nhiệm làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025 và nội các của bà đang nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%.

Tuy nhiên, khối cầm quyền chỉ đang nắm thế đa số mong manh ở Hạ viện, điều này sẽ cản trở khả năng thúc đẩy các chương trình nghị sự đầy tham vọng của chính phủ.

Bằng cách rút ngắn thời gian giữa thời điểm giải tán quốc hội và tổng tuyển cử, Thủ tướng Takaichi nhiều khả năng đang hy vọng sẽ hạn chế tác động của cuộc bầu cử đến tranh luận tại quốc hội về dự luật ngân sách cho năm tài chính sắp tới.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản cũng nỗ lực tìm cách tận dụng sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025, bất chấp việc làm bùng nổ một cuộc tranh cãi ngoại giao lớn với nước láng giềng Trung Quốc.

Cuộc bầu cử được xem là bài thử nghiệm sự ủng hộ của người dân đối với kế hoạch của bà Takaichi nhằm tăng chi tiêu chính phủ để phục hồi tăng trưởng và tăng chi tiêu quốc phòng theo chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi, theo các chuyên gia.

"Kết quả cuộc bầu cử có lẽ sẽ phụ thuộc vào cách bà Takaichi điều hành nền kinh tế", Jeremy Chan, nhà phân tích cấp cao về Đông Bắc Á tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, cho biết.