Thủ tướng Nhật Bản hướng dẫn Tổng thống Hàn Quốc chơi trống

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chơi trống với nhau (Ảnh: Korea Times).

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee và Thủ tướng Takaichi đã cùng nhau chơi trống và trao đổi dùi trống sau cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 13/1.

Hai nhà lãnh đạo đã có khoảnh khắc đầy hứng khởi này sau các cuộc hội đàm tại thành phố Nara, quê hương và cũng là khu vực bầu cử của bà Takaichi. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm, một tổng thống Hàn Quốc thăm một thành phố của Nhật Bản ngoài Tokyo để tiến hành hội nghị song phương.

Trong cuộc trao đổi không chính thức, hai nhà lãnh đạo ngồi trước một bộ trống do hãng Pearl của Nhật Bản sản xuất và cùng biểu diễn ca khúc “Golden” trong loạt phim Netflix KPop Demon Hunters, cũng như bản hit “Dynamite” của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Nam-joon.

Sau màn trình diễn, ông Lee nói với bà Takaichi: “Hôm nay tôi đã thực hiện được một ước mơ cả đời. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn muốn được chơi trống".

Theo ông Kim, bà Takaichi, người được biết đến là từng chơi trống khi còn học đại học, đã hướng dẫn ông Lee trong suốt phần biểu diễn, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân thiện.

Hai nhà lãnh đạo mặc đồng phục màu xanh do phía Nhật Bản chuẩn bị, trên đó in tên của họ bằng tiếng Anh cùng quốc kỳ mỗi nước, tượng trưng cho tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.

Bà Takaichi tặng ông Lee một cặp dùi trống, và hai nhà lãnh đạo đã ký tên lên các dùi trống rồi trao đổi cho nhau.

“Hoạt động này được phía Nhật Bản đặc biệt sắp xếp nhằm mang tính biểu tượng, thể hiện sự gắn bó và mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo. Nó đã biến cuộc trao đổi không chính thức thành một khoảnh khắc giao lưu văn hóa độc đáo", ông Kim cho biết.