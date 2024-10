Bão Trà Mi tàn phá Philippines, ít nhất 26 người chết

Lực lượng cứu hộ Philippines sơ tán người dân sau khi nước lũ dâng cao ở Camarines Sur (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, cơn bão nhiệt đới Trà Mi đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Philippines khi nó đổ bộ vào bờ biển đông bắc đất nước Đông Nam Á.

Trà Mi, tên địa phương là Kristine, gây mưa lớn đến khắp đảo chính Luzon, dẫn đến lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Với sức gió tối đa 95km/h, cơn bão di chuyển về phía tây qua vùng núi phía bắc Cordillera hướng tới Biển Đông.

Chính quyền Philippines cảnh báo nó sẽ gây ra mưa to đến rất to, lũ lụt, lở đất và nước dâng do bão ở một số tỉnh phía bắc.

Hầu hết số người chết do cơn bão trong vài ngày qua là do chết đuối và lở đất ở khu vực miền Trung Bicol, theo các quan chức.

Một chiếc xe bị ngập trên một con phố phủ đầy bùn do lũ lụt sau cơn bão nhiệt đới Trà Mi (Ảnh: Reuters).

Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết hơn 163.000 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, phần lớn trong số họ ở Bicol khi người dân phải di tản vì nước lũ dâng cao tới tận mái nhà.

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng cho biết hôm 23/10 rằng ít nhất một chục chuyến bay trên khắp đất nước đã bị hủy do cơn bão.

Mỗi năm, Philippines thường phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới, gây ra mưa lớn, gió mạnh và lở đất gây chết người.

Bão và lốc xoáy thường xảy ra ở khu vực vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy chúng ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh và kéo dài hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu.