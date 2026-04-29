Báo Mỹ dự đoán kết quả xung đột Iran

Một cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran (Ảnh: Mehr).

Theo nguồn tin của Axios, giới chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc trong tương lai gần sẽ không có một giải pháp quân sự hay ngoại giao nào cho cuộc xung đột với Iran.

Điều này đòi hỏi Washington phải duy trì sự hiện diện quân sự lớn trong khu vực và tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran trong một thời gian dài sắp tới.

Trong khi đó, mỗi bên sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của đối phương, chờ đối thủ ra đòn trước hoặc sơ hở.

Một nguồn tin cho biết, "một cuộc xung đột đóng băng là điều không mong muốn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cả về mặt chính trị và kinh tế" khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần.

Các cố vấn của ông Trump nói với Axios rằng Tổng thống đang dao động giữa việc phát động các cuộc không kích mới và việc chờ đợi các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Iran có hiệu lực đầy đủ, điều có thể thuyết phục Tehran đưa ra các nhượng bộ, bao gồm cả chương trình hạt nhân.

Một trong những cố vấn của Tổng thống Trump cho hay: "Ông ấy không muốn sử dụng vũ lực. Nhưng ông ấy cũng không lùi bước”.

Theo hãng tin này, ông Trump đã thảo luận về đề xuất của Iran cho một vòng đàm phán mới với đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 27/4, nhưng không có quyết định nào được đưa ra. Ông Trump được cho là không hài lòng với đề xuất của Iran, trong đó đề nghị chấm dứt các hành động thù địch, trong khi hoãn đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Các nguồn tin cho hay, Iran chuẩn bị gửi cho Mỹ bản đề xuất sửa đổi trong những ngày tới, song hiện chưa rõ liệu đề xuất mới có thể giúp Washington và Tehran đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột hay không.

Trước đó, các chuyên gia cũng nhận định, với một lệnh ngừng bắn bấp bênh cùng sự tiến triển ít ỏi trong đàm phán, xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ trở thành một cuộc chiến đóng băng.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều lời đe dọa từ cả 2 bên về chương trình hạt nhân và các cuộc giao tranh bùng phát định kỳ giữa Israel và Iran, hoặc Mỹ và Iran.

Tình trạng này rất giống với cục diện bị đóng băng tại Gaza. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump. Giai đoạn đầu của kế hoạch đã được thực hiện phần lớn, dẫn đến trao đổi con tin - tù nhân, giảm cường độ ném bom của Israel và nối lại viện trợ vào dải đất này.

Tuy nhiên, kể từ đó không có tiến triển nào về các câu hỏi phức tạp hơn như quản trị Gaza hậu chiến, tái phát triển khu vực và giải giáp lực lượng Hamas. Kết quả là Israel từ chối rút quân hoàn toàn và giao tranh vẫn tiếp diễn.