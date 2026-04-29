Mỹ đánh giá phản ứng của Iran nếu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng sớm

Đánh giá phản ứng của Iran

Theo lời của 2 quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, cộng đồng tình báo Mỹ đang phân tích câu hỏi này cùng với một số vấn đề khác theo yêu cầu của các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Mục tiêu là nhằm hiểu rõ những hệ lụy nếu ông Trump rút khỏi một cuộc xung đột mà một số quan chức và cố vấn lo ngại có thể không có lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra và ông Trump có thể dễ dàng đẩy mạnh trở lại các hoạt động quân sự, nhưng một sự xuống thang nhanh chóng có thể làm giảm bớt áp lực chính trị đối với ông.

Hiện chưa rõ khi nào cộng đồng tình báo Mỹ sẽ hoàn tất công việc đánh giá, nhưng trước đó họ từng phân tích phản ứng có thể xảy ra của giới lãnh đạo Iran đối với một tuyên bố chiến thắng từ phía Mỹ.

Hai mươi ngày sau khi ông Trump tuyên bố ngừng bắn, một loạt nỗ lực ngoại giao vẫn thất bại trong việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường kinh tế huyết mạch mà Tehran đã phong tỏa một phần kể từ khi xung đột nổ ra. Việc làm nghẽn tuyến vận tải vốn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu đã đẩy chi phí năng lượng thế giới và giá xăng tại Mỹ tăng vọt. Khả năng làm gián đoạn thương mại của Iran mang lại cho họ đòn bẩy trước Mỹ và các đồng minh.

Một quyết định thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, kết hợp với việc đôi bên cùng dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cuối cùng sẽ giúp kéo giảm giá xăng. Tuy nhiên, cho đến nay, 2 bên dường như vẫn còn rất xa mới đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Các phương án quân sự vẫn được cân nhắc

Theo một nguồn tin khác am hiểu tình hình, chính quyền Tổng thống Trump vẫn để ngỏ nhiều lựa chọn quân sự khác nhau, bao gồm cả việc tái khởi động các cuộc không kích nhắm vào Iran.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác cho biết các phương án tham vọng nhất, như một cuộc tấn công trên bộ vào đất liền Iran, có vẻ ít khả thi hơn so với vài tuần trước. Một quan chức Nhà Trắng mô tả áp lực trong nước buộc Tổng thống Trump phải kết thúc cuộc chiến là "cực kỳ lớn".

Một nguồn tin cho biết, trong thời gian ngừng bắn, Iran đã đào các bệ phóng, đạn dược, máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác vốn bị vùi trong đống đổ nát sau các cuộc ném bom của Mỹ và Israel trong những tuần đầu của cuộc xung đột. Do đó, cái giá về mặt chiến thuật nếu nối lại cuộc chiến toàn diện hiện nay được cho là cao hơn so với những ngày đầu của lệnh ngừng bắn.