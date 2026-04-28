Mỹ vạch lằn ranh đỏ trong đàm phán với Iran

Truyền thông Mỹ và các quan chức thạo tin cuối tuần qua cho biết, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột. Đề xuất gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Theo hãng tin Axios của Mỹ, đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện tại trong các cuộc hội đàm và né tránh những bất đồng nội bộ trong giới lãnh đạo Iran về phạm vi nhượng bộ hạt nhân mà họ sẵn sàng thực hiện.

Tuy nhiên, đề xuất mới nhất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về đề xuất này với đội ngũ an ninh quốc gia vào hôm 27/4. AFP dẫn lời một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất vì nó trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran - một vấn đề mà Washington khẳng định phải được giải quyết ngay từ đầu.

Washington nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một phần của bất kỳ giải pháp sâu rộng nào.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết Mỹ "sẽ không đàm phán thông qua báo chí" và Tổng thống đã nêu rõ các "lằn ranh đỏ" của mình với Tehran cũng như với công chúng Mỹ.

“Tổng thống sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho người dân Mỹ và thế giới”, bà nhấn mạnh.

Đợt đẩy mạnh ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột đã tái định hình đáng kể bối cảnh an ninh khu vực và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các phái đoàn Iran và Mỹ được cho là đã dự kiến tổ chức một vòng đàm phán hòa bình khác tại Pakistan vào tuần trước, nhưng cuộc hội đàm rất được mong đợi này đã không thành hiện thực khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không gửi phái đoàn đàm phán đến Pakistan nữa. Ông nói, nếu Iran muốn đàm phán, "họ có thể đến gặp chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi”.

Trong khi đó, Iran từ chối tham gia đàm phán khi Mỹ còn duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói Washington không thể vừa theo đuổi đàm phán vừa tăng cường áp lực lên Iran, cho rằng những hành động như vậy "làm xáo trộn bầu không khí cần thiết" cho ngoại giao.

Sự bế tắc ngoại giao đã làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 27/4 đã thúc giục mở lại eo biển Hormuz trong một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an về an toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải.

"Tôi kêu gọi các bên: hãy mở cửa eo biển, hãy để tàu thuyền đi qua, không thu phí, không phân biệt đối xử, hãy để thương mại hồi sinh, hãy để nền kinh tế toàn cầu được hít thở", ông nói thêm.