Iran sắp gửi đề xuất hòa bình mới, Mỹ không vội chốt thỏa thuận

Các nguồn thạo tin ngày 28/4 cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ trở về Tehran vào ngày 29/4 sau chuyến thăm Nga. Ông dự kiến tham vấn với các nhà lãnh đạo chính quyền.

Iran được cho là sẽ đưa ra một bản đề xuất hòa bình mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không chấp nhận phiên bản đề xuất của Iran cuối tuần qua trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trước và giải quyết các vấn đề gai góc hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran ở giai đoạn sau.

Các nguồn tin cho biết tiến trình hòa bình vẫn đang tiếp diễn và có nhiều biến động, phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc liệu Iran có đưa ra một đề xuất sửa đổi mang tính chấp nhận được hơn đối với Mỹ hay không.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào hôm 28/4, Tổng thống Trump khẳng định Tehran muốn mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới nhất của Tehran, trong đó đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Điều này khó có thể làm hài lòng Washington, bên vốn khẳng định rằng các vấn đề hạt nhân phải được xử lý ngay từ đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran đang cố gắng kéo dài thời gian. “Chúng ta không thể để họ đạt được mục đích đó”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông nói thêm: “Họ là những nhà đàm phán rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận hay hiệp định nào được đưa ra đều phải ngăn chặn dứt điểm việc họ có thể tiến tới vũ khí hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào”.

Khi được hỏi về báo cáo cho rằng Tehran đã đưa ra đề nghị mở lại eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán bị hủy bỏ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ không chấp nhận việc Iran tiếp tục quyết định tàu thuyền nào được phép đi qua eo biển hay áp dụng bất cứ hình thức thu phí nào từ phía Iran.

Hiện chưa rõ tình trạng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ đi về đâu sau khi Tổng thống Trump và các cố vấn an ninh hàng đầu thảo luận về đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Tehran.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ vẫn đang tham gia đàm phán với Iran và sẽ “không bị thúc ép để đưa ra một thỏa thuận tồi”.

“Tổng thống sẽ chỉ tham gia vào một thỏa thuận đặt an ninh quốc gia Mỹ lên hàng đầu, và ông đã nêu rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà nói.