Bão mùa đông ở Mỹ: Hủy 13.000 chuyến bay, nguy cơ ảnh hưởng 200 triệu người

Công nhân khử băng tuyết đóng trên máy bay (Ảnh: Reuters).

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, hơn 200 triệu người Mỹ tại khoảng 35 bang có nguy cơ đang nằm trên đường đi của một cơn bão mùa đông có khả năng mang tính lịch sử, có thể gây ra “gián đoạn nghiêm trọng”.

Một số tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được ban hành, trong đó các bang Texas, North Carolina, South Carolina và Georgia là những nơi đầu tiên.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng “gần như tất cả mọi người ở phía đông dãy Rocky” sẽ cảm nhận được tác động của tuyết, băng hoặc giá lạnh từ cuối tuần này và kéo dài sang đầu tuần tới.

Cơn bão, được đặt tên là Winter Storm Fern, dự kiến đi qua hơn 3.200km, càn quét nhiều khu vực của Mỹ trong suốt cuối tuần, khi nó di chuyển từ Tây Nam qua miền Nam và thung lũng Tennessee, rồi tiến lên bờ Đông vùng Mid-Atlantic, bao gồm thành phố New York và Boston, trước khi kết thúc vào chiều thứ hai (26/1).

Nhiệt độ cảm nhận tại khu vực Thượng Trung Tây và vùng Ngũ Đại Hồ được dự báo có thể xuống tới -40 đến -46°C, trong khi tại Texas và các bang khác dọc Bờ Vịnh, nhiệt độ cảm nhận được dự kiến dao động từ khoảng -13°C đến -23°C.

Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy, và con số này tiếp tục tăng trong vài ngày qua.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến nay đã có gần 13.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy trong giai đoạn từ ngày 24/1 đến 26/1. Đây là mức gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ vụ chính phủ Mỹ đóng cửa năm 2025, khi tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu tại các sân bay trên toàn quốc đã khiến hoạt động bay rơi vào hỗn loạn.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, với một số hãng bay, mức gián đoạn dự kiến trong ngày 25/1 đang tiến gần tới những mức chưa từng thấy kể từ khi đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới ngành hàng không.

Xét trên phạm vi toàn nước Mỹ, cơn bão này có thể là một trong những hệ thống thời tiết mở rộng nhất kể từ “siêu bão” năm 1993, theo ông Rob Carolan, Giám đốc điều hành của Hometown Forecast Services.

Đây là một cơn bão mùa đông kéo dài và có quy mô lớn, đe dọa hàng trăm triệu người Mỹ với tuyết rơi dày trên diện rộng, mưa tuyết và mưa đóng băng từ dãy Rocky phía nam tới New England, bà Allison Santorelli, chuyên gia dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cảnh báo.

“Không khí cực lạnh sẽ theo sau cơn bão, kéo dài các tác động nguy hiểm đối với giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời cản trở các nỗ lực khắc phục.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các “chuyên gia thời tiết và điều hành không lưu của cơ quan này đang theo dõi cơn bão mùa đông 24/7 nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống không phận quốc gia”.

Gọi cơn bão là “mang tính lịch sử”, Tổng thống Donald Trump hôm 24/1 đã phê chuẩn các tuyên bố tình trạng khẩn cấp thảm họa liên bang tại South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với tất cả các bang nằm trên đường đi của cơn bão này. Hãy giữ an toàn và giữ ấm", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.