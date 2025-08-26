Bão bụi tiến về phía sân bay ở Phoenix (Ảnh: Facebook).

Các đoạn video đăng tải trên TikTok cho thấy cơn bão bụi từ từ tiến về Phoenix trước khi đổ ập xuống, bao trùm toàn bộ thành phố hôm 25/8. Từ xa, bức tường bụi trông như một cơn sóng khổng lồ màu đất, bên trong, tầm nhìn gần như bằng không.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ khuyến cáo các tài xế trên xa lộ “tấp xe sang một bên để giữ an toàn” hoặc đi chậm, hoặc dừng hẳn. Sau lớp bụi dày đặc, giông bão và gió mạnh giật cấp bão kéo đến.

Hàng loạt cây xanh bật gốc, mái nhà bị tốc bay, khoảng 60.000 hộ dân rơi vào cảnh mất điện. Một cầu nối tại sân bay bị phá hỏng, buộc các chuyến bay phải tạm ngưng trong khoảng một giờ. Ở hạt Gilbert, cách Phoenix hơn 35km về phía đông nam, cảnh tượng tương tự lặp lại, với giao lộ chìm trong bóng tối và cây cối gãy đổ.

Bão bụi nhấn chìm thành phố của Mỹ (Video: AP)

Arizona vốn quen thuộc với những cơn bão bụi trong mùa mưa, nhưng trận bão tối 25/8 đáng lưu ý bởi quy mô và mức độ kịch tính của nó.

Trước đó vài ngày, một cơn bão bụi tương tự đã quét qua sa mạc Black Rock, nơi những người tham dự lễ hội Burning Man phải vội vã gia cố lều trại và biển hiệu. Khi những người đầu tiên đến địa điểm sa mạc hẻo lánh hôm 23/8, gió giông mạnh đã tạo ra cột bụi khổng lồ, chặn các tuyến đường vào và khiến nhiều gian hàng chao đảo.