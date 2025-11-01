Báo Anh: Mỹ hủy thượng đỉnh với Nga do Moscow yêu cầu cứng rắn về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp gỡ tại Alaska, Mỹ hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Báo Financial Times ngày 31/10 dẫn nguồn tin cho hay, Mỹ đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ​​tại Budapest (Hungary) giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin do lập trường cứng rắn của Moscow về các yêu cầu liên quan đến Ukraine.

"Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga và Mỹ tại Budapest trong tháng này đã bị hoãn lại sau khi Nga kiên quyết giữ nguyên các yêu cầu, bao gồm việc Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ làm điều kiện cho lệnh ngừng bắn", nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin trên, vài ngày sau khi lãnh đạo Nga - Mỹ đồng ý gặp nhau tại thủ đô Hungary để thảo luận về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi một bản ghi nhớ tới Washington, nhấn mạnh những yêu cầu tương tự nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm nhượng bộ lãnh thổ, cắt giảm mạnh lực lượng vũ trang của Ukraine và đảm bảo rằng nước này sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Tiếp đó, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Marco Rubio, Mỹ đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh này.

"Quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh này được đưa ra sau cuộc điện đàm khá căng thẳng của ngoại trưởng 2 nước", Financial Times trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Nhà Trắng cũng như Điện Kremlin cũng chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Quyết định này đánh dấu sự đảo chiều trong chính sách của Mỹ chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Trump dường như có xu hướng thúc đẩy đàm phán với phía Nga, trong đó động thái từ bỏ ý định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Trump đã ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về lệnh ngừng bắn ngay theo các lằn ranh hiện tại trên thực địa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng này đã nhấn mạnh, dù Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng sẽ không rút quân trước khỏi các vùng lãnh thổ như Nga yêu cầu.