Bangladesh thu giữ 10 kg vàng trong tủ đồ của cựu Thủ tướng Hasina

Cựu Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina (Ảnh: Anadolu Agency).

Các quan chức thuộc Cục Tình báo Trung ương (CIC) thuộc Ủy ban Thuế vụ Quốc gia Bangladesh cho biết, số vàng trên được phát hiện sau khi các lực lượng tiến hành mở các két bị tịch thu hồi vào tháng 9 theo lệnh tòa án.

"Theo lệnh của tòa án, chúng tôi đã mở các két và tìm thấy khoảng 9,7 kg vàng của cựu thủ tướng", một quan chức cấp cao giấu tên của CIC nói với AFP. Số vàng bị tịch thu bao gồm tiền vàng, thỏi vàng và đồ trang sức.

Các nhà điều tra cho biết bà Hasina đã không nộp một số quà tặng mà bà nhận được khi còn đương chức vào kho bạc nhà nước, được gọi là "Toshakhana", theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Thuế vụ quốc gia Bangladesh cũng đang điều tra cáo buộc trốn thuế và xem xét liệu bà Hasina có khai báo số vàng thu hồi được trong hồ sơ khai thuế hay không.

Bangladesh đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị kể từ khi bà Hasina rời nhiệm sở và bạo lực đã làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2/2026.

Vào ngày 17/11, cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình vì đã phạm tội ác chống lại loài người, khi ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình của phong trào sinh viên tại quốc gia Nam Á này hồi tháng 7 và tháng 8/2024.

Theo Liên hiệp quốc, có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ ngày 15/7 đến 5/8/2024, và hàng nghìn người khác bị thương.

Bà bị tuyên án tử hình vắng mặt do đã rời Bangladesh từ tháng 8/2024 và đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Phán quyết này là hành động pháp lý mạnh nhất nhắm vào một cựu lãnh đạo Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1971.

Mới đây, Bangladesh một lần nữa yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina, trong đó đã gửi một bức thư hối thúc New Delhi giao nộp người.