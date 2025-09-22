Bác sĩ Nhật Bản 100 tuổi từng bị ung thư chia sẻ bí quyết sống lâu

Bác sĩ Teru Kasamatsu (Ảnh: Japan News).

Tại tỉnh Wakayama (Nhật Bản), bác sĩ Teru Kasamatsu tiếp tục hành nghề y mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Bà Kasamatsu, công tác tại Bệnh viện Kasamatsu ở thành phố Kainan, khám bệnh ngoại trú 3 ngày mỗi tuần, chủ yếu cho bệnh nhân quen thuộc.

Tại bệnh viện nhìn ra vịnh Wakayama, bà mặc áo blouse trắng, nhẹ nhàng mỉm cười khi vừa trò chuyện vừa xem bệnh án cho bệnh nhân.

“Huyết áp của bà hơi cao. Lần tới nhớ mang theo sổ theo dõi thuốc nhé", bà nói.

Bệnh viện này được thành lập từ năm 1909, và bác sĩ Kasamatsu đã gắn bó với công việc khám, chữa bệnh cho người dân gần 80 năm qua.

Phương châm hành nghề của bà rất rõ ràng: “Điều tốt nhất cần làm là lắng nghe điều bệnh nhân muốn nói", bà chia sẻ.

Hiện nay, con trai thứ 2 của bà, bác sĩ Satoshi (68 tuổi), là giám đốc bệnh viện, còn vợ ông, bà Hitomi (61 tuổi), là trưởng phòng điều dưỡng. Cả hai đều rất tin tưởng bà.

Bác sĩ Satoshi nói: “Bà rất giỏi tạo ra bầu không khí thoải mái để dễ trò chuyện. Bệnh nhân tin cậy bà".

Bà Hitomi cũng nhận xét: “Bà nói cả những chuyện nhỏ nhặt và điều đó dường như giúp bệnh nhân nhẹ lòng hơn".

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 340.000 bác sĩ báo cáo tình trạng hành nghề với chính phủ. Trong số này, có 86 bác sĩ từ 98 tuổi trở lên.

Bí quyết sống lâu

Bác sĩ Kasamatsu sinh năm 1925 tại khu vực hiện nay có tên là Kinokawa, tỉnh Wakayama, là con út trong gia đình có 5 anh chị em.

Bà chọn nghề y vì chiến tranh ngày càng ác liệt khi bà còn đang học trung học nữ sinh. Chứng kiến nhiều phụ nữ mất chồng trong chiến tranh, cha bà khuyên bà học để có thể tự lập, bà kể lại.

Bà Kasamatsu đã nỗ lực học tập và trở thành bác sĩ năm 1948. Năm 24 tuổi, bà kết hôn với bác sĩ Shigeru, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Khi ông Shigeru tiếp quản bệnh viện Kasamatsu từ cha mình, bà bắt đầu cùng chồng làm việc tại đây.

Hai vợ chồng cùng điều hành bệnh viện và nuôi 3 người con. Có thời điểm bà khám cho 120 bệnh nhân một ngày. Khi bệnh viện còn tiếp nhận cấp cứu, việc bà thức trắng đêm để tham gia các ca phẫu thuật là điều bình thường.

“Tôi làm mọi thứ, từ khám bệnh, phát thuốc đến cả kế toán", bà nhớ lại. Khi bệnh viện cần đầu bếp để lo bữa ăn cho bệnh nhân nội trú, bà đã tự mình đi học nấu ăn và lấy bằng cấp khi ngoài 30 tuổi.

Dù bận rộn, thậm chí từng phải nhập viện điều trị ung thư, bà vẫn duy trì làm việc hăng say. Bí quyết sống khỏe và trường thọ, theo bà, nằm ở chế độ ăn uống.

“Hãy ăn nhiều rau, như rau bina, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp. Ăn rau giúp giữ đường huyết ở mức thấp, rất có lợi", bà nói.

Ông Shigeru qua đời năm 2012 ở tuổi 91, còn bác sĩ Kasamatsu hiện sống một mình trong ngôi nhà cạnh bệnh viện. Ngay cả ở tuổi 100, bà vẫn đi lại mà không cần gậy. Bà được mọi người xung quanh hỗ trợ, song sức khỏe thể chất và tinh thần của bà vẫn rất tốt.

Thói quen hằng ngày của bà là giải các trò chơi số học, mà bà cho rằng giúp phòng ngừa chứng mất trí nhớ. Mỗi ngày, bà dành 1-2 giờ để rèn luyện trí óc bằng trò chơi này.

Sở thích của bà là chơi piano. Được truyền cảm hứng từ chồng, bà bắt đầu học đàn năm 70 tuổi. Bà chơi thành thạo, vừa đàn vừa ngân nga những bản nhạc như Moon River. Bà vẫn tham gia lớp học hằng tuần và từng tập luyện miệt mài để biểu diễn bản Für Elise của Beethoven, thậm chí trình diễn cùng các bạn trẻ trong một buổi hòa nhạc.

Ngoài ra, bà cũng thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa bằng cách đọc tài liệu chuyên môn khi có thời gian. Hiện bà chưa có ý định nghỉ hưu.

“Tôi hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu”, bà khẳng định.