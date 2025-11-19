Ba Lan nghi công dân Ukraine làm việc cho Nga phá đường sắt, Moscow đáp trả

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến thăm hiện trường vụ phá hoại trên tuyến đường sắt Warsaw-Lublin ở Mika, Ba Lan ngày 17/11 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước quốc hội vào ngày 18/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 2 công dân Ukraine đã được xác định là nghi phạm đứng sau 2 vụ phá hoại tuyến đường sắt giữa Warsaw và Lublin hôm 17/11.

Theo ông Tusk, các nghi phạm đã tìm cách gây ra một vụ tai nạn tàu hỏa.

Thủ tướng Ba Lan cáo buộc các nghi phạm "có quan hệ với tình báo Nga trong một thời gian dài". Theo ông Tusk, cả 2 nghi phạm đều đã trốn sang Belarus sau vụ việc.

Theo ông Tusk, một khối thuốc nổ cấp độ quân sự đã được sử dụng trong ít nhất một vụ việc, ngoài ra một sợi cáp dài 300m đã được sử dụng để kích nổ.

Văn phòng Công tố Ba Lan cũng xác nhận sợi cáp "nhiều khả năng đã được sử dụng để kích hoạt khối thuốc nổ" đã được phát hiện.

Thủ tướng Ba Lan nói rằng, một vụ việc khác liên quan đến hành động kẹp thép vào đường ray gây trật bánh tàu. Ông xác nhận các nghi phạm cũng đã để lại điện thoại thông minh có sạc dự phòng tại hiện trường để ghi lại sự cố.

Thủ tướng Tusk gọi 2 vụ việc này là tình huống an ninh quốc gia "nghiêm trọng nhất" tại Ba Lan trong những năm qua.

"Một lằn ranh nhất định đã bị vượt qua", ông tuyên bố.

Bình luận về phát ngôn của lãnh đạo Ba Lan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ba Lan, nơi "chủ nghĩa bài Nga đang phát triển mạnh", đang cố gắng hết sức để đi trước Tây Âu về vấn đề này.

Theo ông Peskov, sẽ rất "ngạc nhiên nếu họ không cáo buộc Nga" đứng sau vụ việc.

Ông Peskov tiếp tục nói rằng đây không phải là lần đầu tiên công dân Ukraine bị nghi ngờ có "hành vi phá hoại" tại các nước phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, bằng cách bao che cho những người Ukraine liên quan đến hoạt động phá hoại, Ba Lan đang “đùa với lửa” và hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Ông Peskov cho rằng Ba Lan đang bị "vướng mắc" trong chính những phát ngôn của mình, viện dẫn việc Warsaw gần đây từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

"Hãy nhớ đến vụ Nord Stream, các vụ nổ, và người Ukraine. Ba Lan đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ án. Có yêu cầu dẫn độ từ Đức. Ba Lan làm gì? Họ không tố giác nghi phạm. Nếu họ tiếp tục đùa với lửa như vậy, tất nhiên, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng", ông Peskov nhấn mạnh.

Vào tháng 9, Moscow cảnh báo Ukraine có thể đang lên kế hoạch cho các hoạt động “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan để đổ lỗi cho Nga.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cuộc tấn công có thể leo thang thành Thế chiến 3, trích dẫn các báo cáo trên truyền thông Hungary cáo buộc Ukraine có ý định dàn dựng các hành động phá hoại ở các quốc gia NATO láng giềng.