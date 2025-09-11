Quân đội Nga lên tiếng sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Lính cứu hỏa làm việc trên mái nhà bị phá hủy, sau khi máy bay không người lái rơi xuống một ngôi nhà tại Wyryki, Lublin Voivodeship, Ba Lan ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Ba Lan cáo buộc các máy bay không người lái mà nước này xác định là của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan.

"Nga không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram hôm 10/9.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tầm bay của máy bay không người lái (UAV) Nga được sử dụng trong cuộc tấn công vào khu liên hợp quân sự Ukraine không vượt quá 700km.

"Tầm bay tối đa của các UAV Nga được sử dụng trong cuộc tấn công, bị cáo buộc vượt qua biên giới Ba Lan, không vượt quá 700km. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng tham vấn về vấn đề này với Bộ Quốc phòng Ba Lan", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các mục tiêu bị tấn công trong cuộc tập kích vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 bao gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp miền tây Ukraine.

Cụ thể, quân đội Nga đã tấn công trúng một bồn nhiên liệu và một nhà máy sản xuất máy bay đặt tại thành phố Lviv, cũng như các cơ sở khác ở các vùng Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các địa điểm này liên quan đến hoạt động sản xuất máy bay không người lái tầm xa, sản xuất và sửa chữa xe bọc thép và máy bay chiến đấu của Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố đã có 19 vụ xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 9/9, nhiều vụ trong số đó là máy bay không người lái xâm nhập từ Belarus.

Giới chức Ba Lan xác nhận các UAV xâm phạm không phận nước này vào đêm 9/9 khi Nga tập kích Ukraine.

"Việc những máy bay không người lái này, vốn gây ra mối đe dọa an ninh, bị bắn hạ đã làm thay đổi tình hình chính trị. Do đó, các cuộc tham vấn của đồng minh đã được tiến hành dưới hình thức yêu cầu chính thức kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO", ông Tusk nói.

Điều 4 của Hiệp ước NATO quy định trường hợp một quốc gia thành viên cảm thấy bị đe dọa bởi một quốc gia khác hoặc một tổ chức khủng bố. Các quốc gia thành viên NATO sau đó sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn chính thức theo yêu cầu của thành viên bị đe dọa.

Các cuộc thảo luận của các quốc gia thành viên NATO sẽ xem xét liệu có mối đe dọa nào tồn tại hay không và cách thức đối phó với mối đe dọa đó. Tuy nhiên, Điều 4 không đồng nghĩa với việc sẽ có áp lực trực tiếp buộc liên minh phải hành động.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ít nhất 8 UAV của Nga bay về hướng Ba Lan trong cuộc tập kích đêm qua.

Ông Zelensky cho hay, trong cuộc tập kích đêm qua, Nga đã triển khai khoảng 415 UAV và hơn 40 tên lửa, nhắm đến 15 khu vực của Ukraine.

Ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, nói với hãng thông tấn RIA của Nga rằng ông đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan để họp vào buổi trưa.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận Ba Lan có nguồn gốc từ Nga.

"Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô căn cứ", ông Ordash nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía Ba Lan, nhưng bác bỏ cáo buộc của Liên minh châu Âu và NATO rằng Nga đã thực hiện hành vi khiêu khích.