Ba Lan cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh: PAP).

Phát biểu với kênh Polsat News hôm 15/2, ông Nawrocki cho biết ông là “người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia câu lạc bộ hạt nhân”.

“Chúng ta cần hành động theo hướng này để có thể bắt đầu công việc”, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nói, đồng thời cho biết ông chưa rõ liệu Warsaw có thực sự theo đuổi nỗ lực này hay không.

Các thành viên châu Âu của NATO từ lâu đã viện dẫn điều họ cho là nguy cơ Nga gây hấn để biện minh cho việc tăng cường quân sự quy mô lớn. Moscow bác bỏ những cáo buộc này, gọi cáo buộc đó “vô nghĩa” và là hành vi gieo rắc sợ hãi vô căn cứ.

Ba Lan là một bên tham gia Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân, hiệp ước chỉ công nhận 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm: Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Anh.

Trong khi đó, việc thảo luận về sở hữu vũ khí hạt nhân không còn là điều cấm kỵ tại Đức. Chủ đề này ngày càng được truyền thông đề cập và nhận được “những người ủng hộ trong giới chính trị gia, nghị sĩ, quan chức quân đội và chuyên gia”, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev, nói với hãng tin RIA Novosti tuần trước, khẳng định xu hướng này là “đáng lo ngại”.

Kay Gottschalk, một nghị sĩ thuộc đảng cánh hữu AfD, tháng trước cho rằng Đức “cần vũ khí hạt nhân”, với lập luận các quốc gia châu Âu không còn có thể dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Ông nói những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về Greenland cho thấy lợi ích của Washington “về cơ bản khác với chúng ta”.

Tháng 7 năm ngoái, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Grossi, cho biết Đức có thể chế tạo bom hạt nhân “trong vòng vài tháng”, nhưng nhấn mạnh rằng kịch bản này “hoàn toàn mang tính giả định”.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Nhật Bản dẫn lời một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng nước này nên cân nhắc phát triển năng lực răn đe hạt nhân riêng. Phát biểu này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tháng trước cho biết một số quốc gia có thể đi đến kết luận việc sở hữu vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để bảo đảm tự vệ và chủ quyền trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

“Một loạt quốc gia có đủ năng lực kỹ thuật để triển khai chương trình hạt nhân quân sự, và một số đang tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực này”, ông nói.

Ngoài năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng sở hữu kho vũ khí hạt nhân, trong khi Israel được cho là có năng lực hạt nhân nhưng chưa tuyên bố chính thức.