Đức Giáo hoàng kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng

Đức Giáo hoàng Leo XIV (Ảnh: Reuters).

Tại buổi tiếp kiến ​​hàng tuần tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, cho biết tình hình thế giới hiện nay "đòi hỏi phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Hiệp ước này được Mỹ và Nga ký năm 2010 và có hiệu lực 1 năm sau đó. Hai nước sau đó gia hạn hiệp ước thêm 5 năm vào năm 2021.

Hiệp ước New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, số lượng đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này cũng không được vượt quá 1.550.

Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ hết hạn vào ngày 5/2 tới. Theo các chuyên gia, Nga và Mỹ đều có thể vượt giới hạn này nếu New START không được gia hạn hoặc thay thế bằng một thỏa thuận khác.

Các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận trong những năm qua giữa Mỹ và Nga đổ vỡ do căng thẳng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Ukraine. Hồi tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn hiệp ước không chính thức thêm một năm nữa, nhưng tính đến ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa trả lời.

"Tôi khẩn thiết kêu gọi không để văn kiện này hết hiệu lực", Giáo hoàng Leo XIV nói.

Hôm 3/2, Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo về hiệp ước hạt nhân sắp hết hạn.

"Thế giới sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết khi hiệp ước hạt nhân giữa Mỹ và Nga hết hạn vào ngày 5/2", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.

Theo ông Peskov, nếu vậy thì lần đầu tiên Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ không còn văn kiện cơ bản nào để hạn chế và thiết lập kiểm soát chúng.

Ông khẳng định đề xuất của Nga vẫn còn hiệu lực nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ.