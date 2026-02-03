Australia: Thiếu niên 13 tuổi bơi 4 giờ trên biển tìm người cứu mẹ và em

Gia đình đã được cứu sống trong vùng biển động dữ dội cách bờ biển khoảng 14km tại vịnh Geographe (Ảnh: ABC).

Một thiếu niên 13 tuổi ở Australia đang được khen ngợi vì đã bơi 4 giờ trên biển để tìm cách giải cứu mẹ và 2 em của mình trên biển ở Tây Australia, cảnh sát bang cho biết trong tuyên bố hôm 2/2.

Gia đình này đang đi chèo thuyền kayak và ván bơm hơi ở Quindalup, trên vịnh Geographe, cách Perth khoảng 250km về phía nam, gió mạnh đẩy thuyền của họ ra xa bờ.

Thiếu niên đã cố chèo kayak trở lại bờ nhưng chiếc thuyền bắt đầu ngấm nước, nên em quyết định nhảy xuống 4 suốt bốn giờ trong ánh sáng đang tắt dần để trở về bãi biển, để tìm người cứu mẹ và hai em đang mắc kẹt ngoài biển.

Chỉ huy Lực lượng Cứu hộ Hàng hải Naturaliste, ông Paul Bresland, nói với Đài Truyền hình Australia (ABC) rằng người mẹ 47 tuổi, cậu em trai 12 tuổi và cô em gái 8 tuổi được tìm thấy vào buổi tối cùng ngày, khi đang bám vào một tấm ván cách bờ khoảng 14km.

Ông Bresland nói nỗ lực của cậu bé là “phi thường vượt quá sức người” và giống như "siêu nhân".

Ban đầu, thiếu niên này bơi với áo phao, nhưng nghĩ rằng mình sẽ không thể bơi tiếp nếu còn mặc áo phao, nên đã cởi bỏ nó và bơi thêm 2 giờ nữa mà không có áo phao”, ông Bresland nói với ABC.

Nhóm Tình nguyện Cứu hộ Hàng hải Naturaliste, đơn vị tham gia chiến dịch cứu nạn, nói với BBC rằng: “Sự dũng cảm, sức mạnh và bản lĩnh mà gia đình này thể hiện thật phi thường, đặc biệt là cậu bé đã bơi 4km để báo động".

Sau khi cậu bé lên bờ, một chiến dịch đa lực lượng đã được triển khai, gồm Cảnh sát Đường thủy Tây Australia, tình nguyện viên địa phương và một trực thăng.

Thanh tra James Bradley nói vụ việc là lời nhắc nhở về việc điều kiện trên biển có thể thay đổi rất nhanh và tầm quan trọng của các biện pháp an toàn khi cả 3 người đều mặc áo phao.

Ông nói: “Hành động của cậu bé 13 tuổi không thể khen ngợi đủ, sự quyết tâm và lòng dũng cảm của em cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em”.

Ông Bradley cho biết gia đình đã phải giữ mình nổi trên mặt biển động trong nhiều giờ trước khi được cứu, và người mẹ đã cố gắng giữ 2 đứa trẻ an toàn nhờ tấm ván dù rất kiệt quệ về thể chất.

ABC cho biết gia đình đã được xuất viện vào cuối tuần và quay lại thăm các đội cứu hộ để cảm ơn họ vì đã cứu sống mình.