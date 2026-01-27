Australia nóng kỷ lục, nhiều khu vực nhiệt độ gần 50°C

Người dân giải nhiệt dưới làn sương nước tại Circular Quay trong thời tiết nóng bức, ở Sydney ngày 27/1 (Ảnh: Reuters).

Các thị trấn nông thôn Hopetoun và Walpeup thuộc bang Victoria ghi nhận mức nhiệt sơ bộ lên tới 48,9°C. Nếu được xác nhận, con số này sẽ vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2009, thời điểm mà 173 người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng Black Saturday tại bang này.

Không có thương vong nào được ghi nhận do đợt nắng nóng hôm 27/1, song chính quyền bang Victoria đã kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi ba đám cháy rừng đang bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Melbourne, thành phố lớn nhất của bang, cũng gần như ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử. Tại Melbourne Park, nơi thường ngày đông nghịt khán giả bên ngoài khu vực tổ chức giải quần vợt Australian mở rộng, nhưng nay trở nên vắng vẻ khi nhiệt độ tăng vọt.

Bên trong khu tổ hợp, ban tổ chức đã kích hoạt các biện pháp ứng phó nắng nóng cực đoan, buộc phải đóng các mái che có thể thu vào trên những sân đấu chính và hoãn các trận đấu ở các sân phụ không có mái che.

Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại trận đấu được ban tổ chức phát đệm ngồi để tránh chấn thương do nóng khi ngồi xuống, đồng thời phủ khăn lên máy ảnh nhằm ngăn thiết bị bị trục trặc vì nhiệt độ cao hoặc làm bỏng tay khi cầm. Người hâm mộ xếp hàng đứng trước các quạt phun sương cỡ lớn hoặc tìm chỗ trú trong những khu vực có điều hòa nhiệt độ trong khuôn viên.

Lượng khán giả tại sự kiện, vốn đã ghi nhận các ngày có số người tham dự kỷ lục, giảm mạnh từ 50.000 người trong phiên thi đấu ban ngày 26/1 xuống còn 21.000 người vào 27/1, khi nhiều người tuân theo cảnh báo y tế của nhà chức trách và ở nhà.

Dự báo nhiệt độ sẽ giảm vào ngày 28/1, dù đợt nắng nóng được cho là sẽ kéo dài đến cuối tuần. Đợt nắng nóng này nối tiếp một đợt khác hồi đầu tháng, trong bối cảnh Australia đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từ trước tới nay.

Trước đó, vào ngày 26/1, một số khu vực thuộc các bang New South Wales và South Australia cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục, trong đó có nơi vượt qua các mức được thiết lập trong mùa hè năm 2019, thời điểm xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng.