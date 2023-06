Australia ngăn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội

Một tòa nhà bỏ trống trong khuôn viên đại sứ quán Nga mới được đề xuất gần quốc hội Australia hồi tháng 2 (Ảnh: AP).

Theo đó, Quốc hội Australia ngày 14/6 đã thông qua luật nhằm ngăn Nga xây dựng một đại sứ quán mới gần tòa nhà quốc hội vì lý do an ninh, khi căng thẳng giữa Moscow và Canberra gia tăng do vấn đề xung đột Ukraine.

Trả lời phóng viên hôm 15/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, luật mới này được đưa ra dựa trên lời khuyên của các cơ quan an ninh nhằm hủy hợp đồng cho Nga thuê với thời hạn 99 năm được ký từ năm 2008.

"Chính phủ đã nhận được lời khuyên an ninh rất rõ ràng về rủi ro do sự hiện diện mới của Nga ở rất gần tòa nhà quốc hội", Thủ tướng Albanese nói với các phóng viên hôm 15/6.

Nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh, "chúng tôi đang nhanh chóng hành động để đảm bảo khu đất cho thuê không trở thành nơi xây trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao".

Thủ tướng Albanese cho biết thêm, phe đối lập và các nghị sĩ khác không liên kết với chính phủ đã được thông báo về luật này vào tối 13/6 và hai viện quốc hội đã nhất trí thông qua trong ngày 14/6.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O'Neil cũng nói rằng, việc Nga xây sứ quán mới gần tòa nhà quốc hội đặt ra mối đe dọa rõ ràng. "Vấn đề chính là địa điểm", bà O'Neil cho biết.

Ông Albanese đã không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu có lo ngại về an ninh đối với Đại sứ quán Trung Quốc, vốn ở vị trí đối diện với địa điểm của Nga hay không.

Đại sứ quán Nga chưa phản hồi về động thái của Australia.

Nga năm 2008 ký hợp đồng thuê khu đất gần tòa nhà quốc hội của Australia ở thủ đô Canberra và dự định xây đại sứ quán mới tại đây. Chính phủ Australia sau đó tìm nhiều cách chấm dứt hợp đồng cho thuê này nhưng bất thành.

Chính phủ Australia đã quyết định hành động mạnh mẽ hơn sau khi Nga đã thắng một vụ kiện ngăn chặn trục xuất nước này ra khỏi địa điểm hiện đang được xây dựng tại Tòa án Liên bang vào tháng trước.

Căng thẳng Nga-Australia leo thang thời gian qua. Australia là một trong những nhà cung cấp thiết bị quân sự, đào tạo và viện trợ hào phóng nhất cho Ukraine so với bất kỳ quốc gia nào ngoài NATO và đã siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga kể từ sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.