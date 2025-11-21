Australia hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng xanh trong chăn nuôi

Ông Trần Xuân Phong, chủ trang trại lợn ở Thái Nguyên, điều khiển máy phát điện biogas bằng điện thoại (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).

Tại trang trại nuôi 4.000 con lợn ở xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Xuân Phong, chủ trang trại, sử dụng điện thoại thông minh để khởi động một thiết bị đặc biệt: Máy phát điện chạy bằng khí sinh học (biogas).

Chiếc máy này, do doanh nghiệp Việt Nam lắp ráp và đưa ra giải pháp vận hành, được ông Phong thuê về lắp đặt vào đầu năm ngoái. Nó hoạt động dựa trên cơ chế dùng biogas từ các hầm ủ chất thải của lợn, chuyển đổi thành điện.

Ông Phong cho biết việc sử dụng máy phát điện sử dụng khí biogas đã giúp ông tiết kiệm 50% chi phí vận hành, khấu hao so với giá điện thông thường nếu không dùng máy phát điện công nghệ mới.

Một điều quan trọng mà ông Phong ghi nhận là việc sử dụng máy phát điện bằng biogas đã giúp giảm việc xả khí metan ra môi trường, xử lý tương đối hiệu quả vấn đề mùi và chất thải.

Đây là chiếc máy phát điện của một công ty cho ông Phong thuê. Về bản chất, công ty đặt máy phát ở trang trại của ông Phong, sử dụng nguồn khí sinh học từ hầm ủ để tạo ra điện, rồi bán lại cho chủ trang trại với giá rẻ hơn giá thị trường vào giờ cao điểm và giờ trung bình.

Việc công ty cho thuê máy phát điện nhằm giới thiệu cho người nông dân biết về chất lượng của dòng thiết bị mới, vừa hỗ trợ để các hộ không phải bỏ ra số tiền lớn để đầu tư mua máy phát điện biogas.

Công ty này là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ dự án “Năng lượng sinh học trong các trang trại chăn nuôi" thuộc Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP) của chính phủ Australia thực hiện tại Việt Nam. Nguồn tài trợ từ dự án đã hỗ trợ công ty trong nỗ lực phát triển máy phát điện biogas để cho các trang trại thuê về sử dụng.

Dự án này đã hỗ trợ những trang trại chăn nuôi lợn trên khắp Việt Nam chuyển đổi khí sinh học dư thừa thành nguồn điện tái tạo với giá cả phải chăng từ năm 2021.

Từ năm 2016, Chính phủ Australia đã đầu tư 9,4 triệu AUD thông qua chương trình BPP tại Việt Nam, hỗ trợ 16 đối tác tư nhân tập trung vào hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, thị trường các-bon bền vững, và sinh kế toàn diện, đặc biệt dành cho phụ nữ và người khuyết tật.

Các dự án này đã cùng nhau thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp cắt giảm 193.000 tấn khí CO₂, tạo ra hàng nghìn việc làm cho các nhóm yếu thế, và chứng minh giá trị của sự hợp tác toàn diện trong khu vực tư nhân.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chủ đề Phục hồi Xanh, dự án “Năng lượng sinh học trong các trang trại chăn nuôi" là sự hợp tác giữa chính phủ Australia, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, và các đối tác đã giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng tới 25%, và tạo ra nguồn thu nhập mới cho nông dân, góp phần xây dựng ngành chăn nuôi bền vững và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Quản lý Dự án, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, cho biết trong dự án, SNV là đại diện cho nhà tài trợ làm việc với các đối tác với mục tiêu phát triển năng lượng khí sinh học cho các trang trại chăn nuôi ở Việt Nam.

Cho tới thời điểm chương trình hợp tác kết thúc vào năm 2024, chương trình đã thành công lắp đặt 120 máy phát điện sinh học tại 98 trang trại ở 24 tỉnh thành; xử lý hơn 3,2 triệu tấn phân chuồng mỗi năm; sản xuất hơn 16.800 MWh điện sạch; tạo ra hơn 500 việc làm, bao gồm đào tạo thế hệ kỹ thuật viên và nhân viên vận hành khí sinh học mới.

Dự án cũng đạt Chứng nhận Thiết kế Tiêu chuẩn Vàng, trở thành dự án tín chỉ các-bon khí sinh học chăn nuôi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phần cứng chuyển đổi khí sinh học thành năng lượng sinh học.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết, cả chính phủ Australia và Việt Nam đều cam kết đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Dự án “Năng lượng sinh học trong các trang trại chăn nuôi" thuộc chương trình Nền tảng Đối tác doanh nghiệp là một trong nhiều cách thức mà Australia đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và nền nông nghiệp bền vững hơn của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng vì quan hệ đối tác này đang giúp giảm phát thải và chi phí năng lượng cũng như tạo việc làm và nguồn thu nhập mới cho nông dân", bà nhấn mạnh.