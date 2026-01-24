Italy nêu điều kiện để đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Meloni ngày 23/1 cho biết bà hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt thành công cuộc xung đột tại Ukraine để bà có thể đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

Bà Meloni tỏ rõ sự hài lòng với mối quan hệ thân thiện của cá nhân bà với ông Trump, người từ lâu đã bày tỏ sự thất vọng vì không giành được giải thưởng này.

“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Donald Trump", bà Meloni nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Tôi tin rằng nếu ông ấy tạo ra khác biệt, trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine, cho chính Ukraine nữa thì cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đề cử ông Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình", bà nhấn mạnh.

Trong năm ngoái, ông Trump đã tích cực vận động để đạt được Nobel Hòa bình. Ông cũng đã nhận được nhiều đề cử công khai từ các lãnh đạo thế giới cho giải thưởng này, nhưng nỗ lực này đã bất thành.

Trong một thông điệp gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre được công bố ngày 19/1, ông Trump nói rằng việc không giành được giải Nobel khiến ông không còn cảm thấy bị ràng buộc phải “chỉ nghĩ thuần túy về hòa bình”.

Ngày 22/1, ông Trump công bố việc thành lập “Hội đồng Hòa bình”, ban đầu có mục tiêu để giám sát lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và quá trình tái thiết khu vực này, nhưng sau đó đã phát triển thành một cơ chế nhằm giải quyết nhiều dạng xung đột quốc tế khác nhau.

Italy đã được mời tham gia “Hội đồng”, tuy nhiên bà Meloni cho biết bà đã nói với ông Trump rằng Italy đang đối mặt với “những vấn đề về hiến pháp”.

Theo các nguồn tin truyền thông, các quy định hiến pháp của Italy không cho phép nước này tham gia một tổ chức do một nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Ông Trump hiện là Chủ tịch Hội đồng, đồng thời giữ vai trò đại diện của Mỹ và Chủ tịch hội đồng điều hành của cơ quan này.

Bà Meloni cho biết bà đã đề nghị ông Trump mở lại khuôn khổ của Hội đồng “để đáp ứng nhu cầu không chỉ của Italy mà còn của các quốc gia châu Âu khác”.

“Chúng ta phải cố gắng thực hiện công việc này. Sự hiện diện của những quốc gia như chúng tôi có thể tạo ra khác biệt", bà nhấn mạnh.