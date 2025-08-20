Ấn Độ - Trung Quốc nối lại chuyến bay trực tiếp, mở giao thương biên giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (Ảnh: Xinhua).

Ấn Độ và Trung Quốc hôm 19/8 đã đồng ý nối lại các chuyến bay trực tiếp và tăng cường dòng chảy thương mại, đầu tư sau một thời gian căng thẳng.

Trong bối cảnh thế giới hiện tại, hai cường quốc châu Á đang thận trọng củng cố quan hệ thông qua hàng loạt chuyến thăm cấp cao song phương.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, 2 nước sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp (đã bị đình chỉ từ đại dịch Covid-19 năm 2020, chưa ấn định ngày khởi động), mở lại thương mại biên giới tại 3 điểm chỉ định, thúc đẩy đầu tư và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực.

Tuyên bố trên được đưa ra vào cuối chuyến thăm 2 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi để tham dự vòng đàm phán thứ 24 với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập niên.

Các cuộc thảo luận bao gồm việc rút bớt quân ở khu vực biên giới Himalaya, phân định biên giới và các vấn đề liên quan.

Hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để tham vấn và phối hợp về vấn đề biên giới, tiến tới đàm phán phân định.

Bắc Kinh cho biết cơ chế này sẽ mở rộng thảo luận sang các đoạn biên giới phía đông và trung, trong khi một vòng đàm phán về khu vực phía tây sẽ được tổ chức “càng sớm càng tốt”. Hai bên cũng thống nhất sẽ gặp lại tại Trung Quốc vào năm 2026.

Thủ tướng Narendra Modi viết trên X rằng: “Quan hệ ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ đóng góp to lớn cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như toàn cầu” sau khi gặp ông Vương Nghị.

Ông Modi dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào cuối tháng này để dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này trong hơn 7 năm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị nói với ông Doval rằng “sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ Trung - Ấn là lợi ích căn bản của nhân dân hai nước”, đồng thời kêu gọi tăng cường lòng tin thông qua đối thoại, mở rộng hợp tác và tìm kiếm đồng thuận trong các lĩnh vực như kiểm soát biên giới và phân định ranh giới.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trong cuộc gặp với ông Vương Nghị đã nêu rõ quan điểm về siêu đập mà Trung Quốc đang xây dựng trên sông Yarlung Zangbo ở Tây Tạng. Con sông này chảy vào Ấn Độ và Bangladesh với tên gọi Brahmaputra, đóng vai trò quan trọng với hàng triệu dân.

New Delhi lo ngại con đập này có thể ảnh hưởng đến các quốc gia hạ lưu và cần được bảo đảm “tính minh bạch tuyệt đối”. Bắc Kinh phản hồi rằng họ sẽ chia sẻ với Ấn Độ thông tin thủy văn khẩn cấp trên các sông liên quan trên nguyên tắc nhân đạo, đồng thời hai bên sẽ duy trì cơ chế chuyên gia về sông xuyên biên giới, gia hạn các thỏa thuận về báo cáo lũ lụt.