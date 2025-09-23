Trung Quốc: AI hỗ trợ xây siêu đập cao bằng tòa nhà 80 tầng

Đập Dashixia ở Tân Cương cao 247m, tương đương với một tòa nhà 80 tầng (Ảnh: CCTV).

Dự án Thủy lợi Dashixia, nằm ở trung và hạ lưu sông Kumarak thuộc địa khu Aksu, Tân Cương, đã bắt đầu tích nước vào cuối tuần qua.

Được thiết kế bởi Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc, đây là đập đá đổ mặt bê tông cao nhất thế giới, với chiều cao 247m, tương đương một tòa nhà 80 tầng, theo truyền thông nhà nước.

Loại đập này được cấu tạo từ khối lượng lớn đá hoặc sỏi nén chặt, mặt phía thượng lưu được phủ kín bằng một tấm bê tông để chống thấm. Trong vài thập kỷ qua, đây trở thành thiết kế đập được ưa chuộng vì được coi là an toàn hơn, chi phí thấp hơn và phù hợp với các công trình trên độ cao lớn.

Dự án Dashixia cũng là đập đầu tiên trên thế giới thuộc loại này được hoàn thành bằng công nghệ và xây dựng thông minh toàn diện, bao gồm cả việc vận hành thiết bị không người lái.

“Dự án đã sử dụng công nghệ bản sao số, AI và chuỗi khối blockchain để cho phép quá trình xây dựng thông minh giống như in 3D, nhằm vượt qua các thách thức địa chất và động đất”, đài CGTN đưa tin.

Khi hoàn thành vào năm tới, đập sẽ có dung tích hồ chứa 1,17 tỷ m³, cung cấp nước tưới cho hơn 533.000 ha đất nông nghiệp ở lưu vực sông Aksu và sông Tarim.

Đập này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các trận lũ nghiêm trọng.

Với tổng công suất lắp đặt 750.000kW, công trình sẽ tạo ra khoảng 1,9 tỷ kWh điện mỗi năm.

Nhờ ứng dụng nhiều công nghệ thông minh, đập Dashixia đã được đổ nắp vào tháng 12 năm ngoái, sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch, theo China Daily.

Các công nghệ được sử dụng bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phân tích vị trí, điện toán đám mây, AI và mô hình thông tin xây dựng (BIM), tức mô hình 3D thông minh tạo ra phiên bản số của dự án, hỗ trợ trong cả giai đoạn xây dựng lẫn vận hành.

BIM là một quy trình số có thể áp dụng từ thiết kế cho đến tháo dỡ, đóng vai trò là nguồn dữ liệu tập trung cho toàn bộ dự án.

Wang Fengbin, phó tổng kỹ sư của Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Gezhouba, một bên tham gia xây dựng đập, nói với CGTN rằng BIM đã được sử dụng để tạo ra một kho dữ liệu lớn cho dự án.

Việc ứng dụng AI cũng giúp giải quyết nhiều trở ngại kỹ thuật trong quá trình xây dựng đập, bao gồm kiểm tra tại chỗ độ ẩm và chất lượng nén.

Các biện pháp bảo tồn cũng đã được triển khai gần công trình, bao gồm việc thả 140.000 con cá để bảo vệ đa dạng sinh học của lưu vực sông Tarim, theo CGTN.